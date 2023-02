Cristina Ladaria podría ser un ejemplo de superación. En realidad, lo es. Porque ved: Es policía local porque quiso serlo, y sigue siéndolo pese a todo. Y ese pese a todo han sido problemas físicos en una de sus rodillas que la apartaron de la calle, donde se sentía muy a gusto, tratando a diario con los ciudadanos . Y es que eso era gran parte de su vida. Servir y proteger, ayudar y colaborar, la hacía sentirse feliz y una privilegiada. Pero, como decimos, una lesión en la rodilla izquierda, que se le complicó, lo que la obligó a pasar por el quirófano cuatro veces, lo cual se tradujo en que, tras recuperarse, pasara de la calle a la oficina y… ¿Adiós muy buenas a todas sus ilusiones…? No, pero lo que iba a hacer de ahora en adelante no tendría que ver con lo que había estado haciendo a diario. Sí, seguía siendo policía, pero de otra manera, «aunque con el tiempo –dice–, he vuelto a tener contacto con la gente en las dependencias de San Fernando y trabajando en investigación de accidentes de tráfico. Eso en el aspecto profesional. Que sí, que es distinto al de antes, pero me permite seguir ejerciendo una actividad relacionada con mi profesión. Sí, ya no puedo correr como antes, ni esquiar, ni practicar paracaidismo, ni otros deportes de impacto… Pero, resistiéndome siquiera a no intentarlo, me dije que podía hacer otras actividades, aparte de la rehabilitación y natación, que tuvieran que ver con el deporte, lo cual, además, me serviría de estímulo, y quién sabe si de algo más».

Y no le faltaba razón. Porque lo malo que le puede ocurrir a una persona de mucha actividad, es quedar impedida para hacerla. No saber qué hacer para no quedarte con los brazos cruzados… «Pero yo no estaba dispuesta a eso. Me dije que a base de ejercicios y constancia, y buscando las herramientas adecuadas, que si las buscas las encuentras, si no lo de antes, si podía llegar a hacer otras cosas… Por eso, tras conocer a personas a las que les apasiona el mar, comencé a practicar el paddle surf, y más adelante a combinarlo con el esnórquel, es decidir, a través de careta, tubo y posteriormente aletas, a observar el fondo del mar desde la superficie, y en el caso de que algo de él me llamara la atención, sumergirme unos segundos para ver de qué se trataba y, de paso, contemplar el fondo marino. Pues bien, lo hice, y a raíz de esto, he retomado el contacto con el buceo con botellas y a introducirme en el mundo de las apneas a fin de poder quedar más tiempo sumergida. Para ello me apunté a un cursillo muy cualificado en el centro de buceo Starfish, en Cala Millor, y actualmente entreno con Apnea Mallorca» (@starfish_diving, apneamallorca.com y @binibalance).

Cristina poquito a poco va superándose.

A raíz de estas experiencias coincidió con Tony Juan, experto en fotografía submarina, «quien derrocha energía y pasión por la protección y conservación del mar y sus habitantes. Tuve la oportunidad de colaborar con él realizando una sesión de fotos submarinas para las cuales la apnea es muy importante. El resultado de esa sinergia creativa y profesional arroja fotografías de una belleza singular».

Cristina recomienda hacer lo que ella.

Tras un breve alto en su relato, confiesa que «jamás imaginé el vuelco que daría mi vida… A base de probar, perseverar y entrenar, lo estoy consiguiendo, y eso me está dando una gran vitalidad. Actualmente –prosigue– son actividades deportivas que puedo practicar, incluso en invierno, poniéndome trajes específicos con los que evito el frío. Y, paralelamente, hago yoga, que me enseña a respirar y a mantener la calma y el equilibrio, a la vez que me ayuda a encontrar mi centro y a sobrellevar el dolor constante que siento. Y si es para las actividades acuáticas que practico actualmente, es magnífico. También, gracias al esfuerzo y superación, puedo hacer ejercicios sobre un tronco sin perder el equilibrio, eso sí, con cuidado».

Cristina sobre un tronco.

Por todo ello, anima a los demás a hacer lo que ella, estés o no lesionado. «Incluso si no lo has hecho nunca, hazlo... Yo lo hice y me encantó, sobre todo por la cantidad de conocimientos, lugares y personas maravillosas que descubres. Y encima, no te produce cansancio, sino que te da vitalidad porque ves quién eres realmente transitando de manera consciente por la vida. Eso sí, si te decides, contacta con profesionales. Los buenos conceptos ayudan al buen aprendizaje e invitan al disfrute, ¡a por ello!

@cristinaladaria

@tonyjuan_dive