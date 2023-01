Marina Vich, una joven pelirroja palmesana de 19 años recién cumplidos –los celebró el 2 de enero–, estudiante de Educación Infantil, está asimilando aún su coronación como Miss Grand Balears 2023 el pasado sábado, en la gala celebrada en el GPRO Valparaíso.

De rasgos dulces, mirada intensa azulgrisácea, amplia sonrisa y 1,67 de estatura, su belleza cautivó al jurado, pero también su saber estar y su formación cultural. En su mente no estaba participar en el concurso Miss Grand, pero es algo que le ha permitido acumular un gran aprendizaje. «Estudio Educación Infantil porque siempre me han gustado los niños, incluso estuve trabajando en animación infantil, por eso decidí que esa podría ser mi profesión».

Marina Vich reconoce que llegó a Miss Grand porque «siempre me había gustado el mundo del modelaje, me fijaba en Bella y Gigi Hadid, en su manera de caminar, y en la seguridad que desprenden. Luego empecé a ver vídeos de Miss Grand y una amiga me animó a presentarme, y aquí estoy...». Cuando Miss Grand Spain, Hirisley Jiménez, le impuso la banda y la corona de Balears ante el resto de sus compañeras de concurso, el jurado y el numeroso público presente en el Valparaíso, Marina Vich sintió que «era un sueño cumplido, estoy muy ilusionada».

Aprendizaje entre amigas

De los días previos a la gala final, Marina Vich destaca la buena convivencia entre todas las concursantes, «ha habido mucho compañerismo, entre todas hicimos una piña, también las delegadas nos ayudaron un montón, nos comportábamos como una gran familia, y aunque sabíamos que solo una de nosotras iba a ganar, nos apoyamos mucho las unas a las otras». De hecho Marina hizo muy buenas migas con Claudia Rosselló, primera finalista del certamen, «que se merecía la corona tanto como yo y la quiero un montón».

Marina Vich considera que, de alguna manera, la corona de Miss Grand Balears le cambiará un poco la vida, «sobre todo a nivel personal, de autoestima, y tener más seguridad en mí misma, más entusiasmo. Yo creo que cuando te planteas objetivos, vives con más intensidad. Si no te los planteas, no vives con tanto entusiasmo, y yo creo que en eso sí que me va a cambiar la vida».

Compaginar sus estudios ­­–este es su primer curso en la Universitat– con sus compromisos con Miss Grand –el certamen nacional se celebra en Tenerife entre el 19 y el 26 de marzo­– no parece tarea difícil para Marina. «Acabo de terminar los globales y me ha ido bastante bien, hasta ahora he podido compaginar los ensayos de la gala del sábado con los exámenes, aunque haya fallado en alguno por tener que estudiar, pero me he comprometido con esto y sé que voy a poder cumplir con todo porque soy una persona muy organizada».

Aunque confiesa que es más de Historia que de Matemáticas, Marina cuenta con una gran ventaja a la hora de disponer de tiempo para todo: no necesita memorizar, le basta con comprender. Y eso le permite reducir el tiempo que dedica a estudiar. Al margen de sus estudios en la Universitat, Marina Vich se dedica también al baile, otra de sus pasiones. Desde los tres años el baile le roba horas cada semana, primero clásico, ahora contemporáneo, y también pasó por el Conservatori de Música i Dansa de Mallorca. De hecho Marina ha quedado bien situada en campeonatos de hip hop.

Aunque su vida parezca un torbellino de actividad, a Marina le gusta reservar tiempo del bueno a su familia y a sus amigos. «Me gusta compartir con ellos una buena película, o una serie de televisión». A la hora de hablar de música, admite que le gusta el reggaeton, pero también la de cantantes como Rihanna, que escuchaba cuando tenía 12 años.

En cuanto a las críticas que reciben los concursos de belleza, Marina sostiene que «una mujer puede hacer lo que quiera, y también presentarse a miss». Para ella, las cualidades que debe tener alguien que aspira a Miss Grand son, sobre todo, «entusiasmo, generosidad y empatía», y confiesa que en lo físico «ser pelirroja no es algo frecuente en el mundo de las misses, y eso me hace diferente, y quizás debería cuidarme más, a partir de ahora...».