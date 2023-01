José Ángel Berrio Jiménez se considera activista, que usa la palabra como medio de acción. Nunca la fuerza. O si lo prefieren, es un denunciante de todo cuanto afecta al ciudadano, denuncias que suele hacer vía oral en los plenos de Cort, durante unos minutos que le concede el alcalde. Y si no le hacen caso, va a los juzgados, como hizo el pasado 13 de enero de los corrientes.

Ahora vota en blanco

Berrio confiesa que fue comunista, incluso en la clandestinidad, cuando Franco vivía, luego socialista, «pero ahora voto en blanco. Por decepción». Sin embargo, sigue interviniendo durante los minutos que le permiten en los plenos del Ajuntament de Palma, notando en ocasiones que el alcalde y los concejales a quienes van dirigidas sus críticas no le escuchan, sino que hablan entre ellos, o miran el móvil, cosa que les echa en cara… «Pero como si nada. Ni caso me hacen».

Hablamos con Berrio el viernes por la noche en un bar de la Plaça d’Espanya. El motivo de nuestra cita fue doble. Por un lado, porque había denunciado un hecho en el juzgado –nos muestra la denuncia– referente a que alguien de Son Reus, siguiendo las órdenes de su jefe, se dedica a capturar palomas en calles y plazas de Palma –señala las de las plazas Espanya y Madrid– que enjaulan en un lugar de dicho recinto, y que luego van sacrificándolas, cortándoles las alas y la cola, y dándoselas como alimento a un buitre y a un halcón sin visión que tienen allí, para que se las coman vivas. En la denuncia pone nombres propios y cargos.

Ya lo contó en un pleno

Igualmente, en la misma denuncia, Berrio se pregunta si ese sitio «es el adecuado para que estén el buitre y el halcón».

También en la denuncia, Berrio expone que estos hechos ya los dio a conocer en el pleno ordinario de Cort celebrado el pasado 22 de diciembre, por lo que tanto el alcalde como sus concejales de gobierno y concejales de la oposición están enterados de los mismos.

«En vista de que el equipo de gobierno del Ajuntament de Palma –apostilla Berrio en su denuncia– no ha reaccionado y continua con estas prácticas macabras, lo pongo en su conocí- miento para que realice las diligencias pertinentes por si considera que dichos hechos son constitutivos de delito». La denuncia, como hemos dicho, está presentada en la Secretaría de Juzgado de Instrucción número 5 Fe Pública Judicial el pasado 13 de enero de 2023. «Espero también que una vez dado a conocer este asunto, los animalistas tengan algo que decir al respecto».

Llevará a los sintecho a Cort

Por otra parte, Berrio ha quedado profundamente sorprendido de que el Ajuntament de Palma haya tenido un superávit de unos 130 millones de euros, «y digo sorprendido, porque en Palma hay muchas necesidades que cubrir, tanto materiales como humanas. Por eso, como no saben qué hacer con el dinero, pues, como digo, a la vista está el superávit que tienen, yo les voy a proponer una idea, además humanitaria y solidaria, para que destinen, sino la totalidad sí gran parte de él. Y, además, para demostrar que la exposición que les haré esta basada en una realidad, les voy a llevar una muestra, me refiero a un grupo de indigentes, en representación de los muchos que hay en Palma, indigentes que lo son por las consecuencias derivadas de la COVID, por la súper inflación que estamos padeciendo todos, y porque, como hoy todo está digitalizado, y no tienen móvil, o si lo tienen no saben utilizarlo a la hora de comunicarse con alguien, y mucho menos pedir esas ayudas a través del mail o del teléfono que ponen, pero que casi nunca responde, cosa de la que los gobernantes no tienen idea, pues apenas salen a la calle y hablan con la gente, o les preguntan…. Pues, como digo, les voy a llevar a un grupo de esas personas al próximo pleno para que les escuchen sobre cómo podrían gastar ese dinero del superávit en gentes como ellas, que no tienen nada, que se han quedado sin nada… Gente que buscaré en las colas del hambre, que cada vez son mayores, pero como, repito, los políticos no salen a la calle, los de Cort, como mucho, van a los alrededores, no saben lo que pasa en ella…. ¿Que igual no nos dejan entrar….? Podría ser… Pero creo que si son democráticos, además de representantes del pueblo, deben de escucharme, ¿no? Entonces, qué mejor ocasión que esa, y más cuando los plenos son públicos…. Pero si no nos dejaran entrar acogiéndose a que queremos montar un show, cuando lo que pretendemos es darles a conocer una realidad… Pues si no nos dejan entrar, les esperaremos en la plaza de Cort. Algo haremos… Pues no es justo que mientras a las arcas municipales les sobra el dinero que perciben por impuestos y multas, haya gente que no tenga un techo bajo el que cobijarse ni algo que llevarse a la boca».

La intención, nos advierte, es hacerlo en el próximo pleno de Cort. O en el siguiente.

‘Llonguetada’

Mañana, miércoles, es el día del llonguet. José, del Piccolo, está preparando la jornada a conciencia, a fin de que no quede nada en el aire. Ayer nos adelantó que iba a servir cuatro tipos de llonguets: de pollo empanado con pimiento, de frito mallorquín, de camaiot con cebolla caramelizada y de sobrasada con miel. Lo cual no está nada mal, y más si añadimos que el llonguet, más bebida, costará 3,5 euros.

Y para que no falte de nada, la velada está amenizada musicalmente por el DJ Reyo y la Escola de Ball de l’Assumpció. Pues que lo disfruten.