Sí, dormir gratis en un hotel en Ibiza es posible. El Paradiso Ibiza Art Hotel ofrece la posibilidad de alojarse sin ningún coste a turistas y residentes. La única condición: no ser tímido y que no te improte que te miren desconocidos. El establecimiento deja libre su habitación 'zero' ubicada en el vestíbulo del hotel, donde las paredes son de cristal y hay un constante ir y venir de personas. Y, sobre todo, todo el mundo que pasa puede ver lo que haces.

Según cuenta el periódico francés Le Soir, varios influencers han probado esta experiencia. Uno de ellos es el youtuber Dwayne Muffin y otra la tiktoker Olivia Hanley. Según a contado en el citado medio fue una forma de hacer amigos a través del cristal y, además, puntualizó que el baño tiene una puerta y paredes opacas. Tras viralizarse la experiencia han sido muchos los usuarios en redes sociales que quieren sumarse a la experiencia. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paradiso Ibiza Art Hotel (@paradiso_ibiza) Aunque parece ser que otros jóvenes no tan conocidos también han disfrutado de la habitación durante su breve estancia. Es el caso de Bea y Toño, que también compartieron la experiencia en redes: «No es la mejor habitación, pero si es gratis tampoco te tienes que quejar», reconocían. «¿Os costó mucho reservarlo? Yo también estuve hace un tiempo. Es muy gracioso», respondía otro usuario. #españa #lentejas #hotel #ibiza #gratis #perdonamami ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey @bea_carpio_ Responder a @.silvia.83 JAJAJJAJAJAJ EN FIN PARA Q LUEGO DIGAIS Q MI VIDA ES SURREALISTA 👀👀 #spain El Hotel Paradiso Ibiza presenta la experiencia en su página web como «una habitación acristalada en medio del vestíbulo del Paradiso Art Hotel donde puedes dormir una noche gratis. No apta para personas tímidas. También disponible para actuaciones artísticas, programas de radio, Dj sets... las posibilidades son infinitas, siempre que te guste ser el centro de atención». Aquellos que estén interesados en dormir en Ibiza totalmente gratis pueden reservar esta habitación a través de la web o por correo electrónico a paradiso@concepthotelgroup.es.