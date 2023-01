Los números no mienten; un alto porcentaje de los clientes disfrutan recibir un regalo, y la mayoría de los consumidores tiene, al menos, un artículo promocional de una marca en su hogar. En pocas palabras, los productos promocionales se han convertido en una de las mejores y más efectivas formas de promocionar una empresa en Mallorca. No es un secreto que el avance de la tecnología y la masificación de internet ha permitido que numerosas marcas y negocios puedan aplicar novedosas estrategias de marketing digital en el mundo virtual. Sin embargo, no se debe pasar por alto la alta eficacia que aún brinda estrategias offline como los productos promocionales.

Cada vez más marcas y negocios se han beneficiado de esta estrategia de marketing de bajo coste, que garantiza mayor exposición de la empresa y se posiciona como una funcional tarjeta de presentación. ¿Cómo promocionar una empresa en Mallorca de forma efectiva? Erróneamente, algunas personas consideran que invertir en productos promocionales en Mallorca es una terrible idea. Nada más lejos de la realidad. La verdad es que, incluso, con un presupuesto reducido, vale la pena invertir en artículos personalizables porque brinda numerosos beneficios. Con tan solo un producto, es posible llegar a más de una persona. Además, permiten construir una marca reconocible al instante, mientras incrementa la lealtad de los clientes. Por esta razón, a continuación, presentamos una breve lista con algunas de las principales formas de promocionar una empresa en Mallorca. Botellas personalizadas No es fortuito que la tendencia de usar y tirar está quedando en el pasado. Cada vez más personas se interesan por la sostenibilidad y por reducir su huella de carbono. Por ello, las botellas personalizadas con el logo de la marca se han convertido en uno de los productos promocionales favoritos entre empleados, potenciales clientes y clientes leales. Bolsas personalizadas Cada año, las bolsas plásticas se convierten en toneladas de residuos que contaminan el medioambiente. En este sentido, las bolsas de algodón reutilizables destacan por ser una de las opciones más sostenibles en el mercado. Por suerte, también es una oportunidad para que las empresas puedan promocionar su marca mientras muestran su lado más eco friendly a través de las bolsas personalizadas. Camisetas personalizadas Las camisetas personalizadas son un clásico de los artículos promocionales que nunca pasan de moda. Se trata de una opción divertida, creativa y muy versátil que puede ser utilizada por empleados y clientes en cualquier ocasión, especialmente si las hacemos destacar con una idea, o mensaje, que impacte y sea recordado. Bolsas isotérmicas Para quienes trabajan en oficinas, o en lugares que requieren llevar la comida de casa, las bolsas isotérmicas son la mejor opción. Por eso, no son pocas las pequeñas y grandes empresas que ya han comenzado a regalar a empleados y clientes bolsas isotérmicas personalizadas con su logo. Bolígrafos personalizados Una de las opciones favoritas de quienes cuentan con un presupuesto limitado son los bolígrafos personalizados. Esta opción es muy útil para todo tipo de clientes, además, es una alternativa clásica, asequible y económica. Como se puede ver, existen diferentes formas de promocionar una empresa en Mallorca. Lo mejor es que a través de empresas especializadas como Pinkcube, es posible encargar artículos personalizables de forma 100 % online y al mejor precio del mercado.