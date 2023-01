La localidad de Campos celebra este lunes la fiesta patronal de Sant Julià y Santa Basilissa. por la que se han programado numerosas actividades y en las que estarán presentes, por segundo año consecutivo, las dulces coronetes, el dulce creado en su honor por iniciativa del Ajuntament de Campos para promocionar la labor de los pasteleros locales.

Jaume Barceló, en su obrador de Can Bet, realizando paso a paso las deliciosas ‘coronetes’ de Sant Julià.

El dulce y su color (crema y chocolate) se explica por la historia sobre el martirio de Sant Julià reflejado en la glosa: «De ensaïmada és l’amor/que la crema coronà. De Campos noble patró/gloriós sant Julià». Al coincidir la festividad en lunes, día en que los hornos del pueblo tienen cerrado, los profesionales del ramo colaborarán con la fiesta y pondrán a la venta las ricas coronetes (2,60 euros pieza) a partir de las 11.00 horas y hasta las 13.00 horas en la plaza Can Pere Ignasi, donde estarán dispuestos los estands.

Victoria Mayans, colocando la palma de martirio de chocolate.

Joan Vadell Salas, del Forn Can Vadell, señaló que «la venta al público de coronetes se prolongará en las pastelerías hasta el próximo día 15 de enero. Voy a participar un año más para que se vaya consolidando». Jaume Barceló, de la pastelería Can Bet, a quien vimos trabajar paso a paso el rico dulce, tiene previsto elaborar más de 300 unidades, ya que el año pasado la venta se disparó. Victoria Mayans, de Can Pomar, quinta generación de la saga pastelera de Campos, dijo que «cada día confeccionarían unas 50 piezas».