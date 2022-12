Rostros conocidos de la sociedad mallorquina piden sus deseos para 2023

Comienza un nuevo año y con él muchos se marcan nuevos propósitos y los mejores deseos. Paz en el mundo, el fin de todas las guerras, salud, amor y felicidad son las principales ilusiones, además de dinero y trabajo, pero a nivel más personal hemos propuesto a algunos rostros conocidos de nuestra sociedad que nos desvelasen sus deseos para el 2023.

El humorista Agustín ‘El Casta’, quien estos días llena el Auditòrium de Palma con su tradicional espectáculo navideño, este año titulado Como Mallorca...¡no hay nada!, desvela, con el humor y la ironía que le caracterizan, que sus deseos más personales son «poder estar otros 30 años sobre los escenarios. Que mis deseos se cumplan y que como va haber varias campañas electorales que no me olvide de dónde he puesto el ibuprofeno, porque lo vamos a necesitar».

Chenoa mira al futuro con optimismo y en familia.

La cantante y presentadora Chenoa, tras un excelente año tanto en lo personal, por su boda con Miguel Encinas, como en lo profesional, por numerosos proyectos en radio y televisión, afirma: «¡Espero que 2023 sea un año lleno de alegría! Que tengamos la fortuna de disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos, de nuevas experiencias, de aventuras inolvidables y de la magia de la vida. Que seamos capaces de mirar al futuro con optimismo y confianza, abiertos a nuevas ideas y que tengamos la voluntad de ayudar a aquellos que necesitan nuestro apoyo».

Emily y Malena Costa brindan por 2023 y recomiendan «no comer menos, comer mejor».

La modelo Malena Costa, quien además de triunfar en campañas de grandes marcas de moda, ha editado, junto a su hermana Emily, el libro No comas menos, come mejor, desea «paz en el mundo, salud, trabajo y compartir muchos momentos con la familia y amigos».

Manolo Barahona quiere que finalicen las guerras.

Para el televisivo Manolo Barahona, del restaurante Casa Manolo-Bodega Barahona, «desde nuestro sencillo pueblo de ses Salines City, deseo un buen 2023, que nuestros mandatarios se iluminen con la gigantesca bola del mundo que nos ha montado nuestro ayuntamiento, y se terminen las guerras. Que vivamos en paz y haya trabajo para todo el mundo, que del trabajo sale el profit».

La solidaridad es el deseo del exfutbolista Iván Campo.

El exfutbolista Iván Campo brinda por un 2023 de solidaridad. Activo colaborador del proyecto La Matica, de AEA Solidaria, en Boca Chica (República Dominicana), desea «que ningún niño pase hambre y puedan crecer con una buena enseñanza. Que disfruten haciendo deporte y seamos más solidarios con quienes nos necesitan».

Pepa Charro pide que no se ejecute al futbolista iraní.

La actriz y humorista Pepa Charro, conocida como La Terremoto de Alcorcón, desea «millones de razones para soñar, risas a granel, toneladas a poder ser de empatía, amor a espuertas y que no sea ejecutado el jugador iraní Amir Nars Azadani por sus declaraciones en defensa de los derechos humanos».