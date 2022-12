Mal año para la recogida de la aceituna. De «magre» lo calificaba este viernes Joan Mayol, presidente del Consejo Regulador de la DO Oli de Mallorca en el Casal Solleric, durante la presentación del Oli Novell 2022. Se han producido tres millones de kilos de oliva, frente a los cuatro millones de la pasada campaña. El cambio climático se perfila como culpable. Ha sido especialmente difícil para la oliva de la Serra de Tramuntana. Miquel Gual, presidente de la cooperativa de Sóller, explicó que las altas temperaturas del pasado invierno provocaron que los olivos entraran en pausa vegetativa y, llegada la primavera, no florecieran por completo. Así, han pasado en la Serra de recoger en 2021 un millón y medio de kilos de oliva a, este año, no llegar al medio millón. En el Pla, por contra, ha sido una buena producción, según confirmó Antoni Sans, productor de aceite en Consell: «El hecho de poder identificar Mallorca y protegernos de aceites que no son de la isla favorecen mucho al campo».

No todo son malas noticias. Este año se ha batido récord de comercialización de aceite de la DO Oli de Mallorca: se espera cerrar el año con 325.000 litros de aceite comercializados. El sector está ilusionado porque la venta se incrementa cada año: «Notamos una mayor aceptación por parte de los consumidores y establecimientos de hotelería y restauración», indicó Mayol. El regidor del área de Medi Ambient y Benestar Animal de Cort, Ramon Perpinyà, defendió la colaboración entre instituciones y organizaciones en los últimos años con el fin de defender el aceite de Mallorca, debido a su impacto en relación al cambio climático, la conservación del paisaje y en la economía local. Diferentes aceites de oliva virgen extra bajo el sello de calidad. Foto: M. A. Cañellas. La presentación del Oli Novell acabó con una degustación de diferentes aceites de oliva virgen extra bajo el sello de calidad en el patio. Antes, Mayol terminó su intervención con una carta a los reyes magos: «Esperamos más simpatía hacia los productores, que la necesitamos. Y que el clima ayude: necesitamos agua, que la primavera sea primavera y que los vendavales no se lleven la oliva cuando antes de tiempo».