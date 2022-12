No hay supersticioso de libro que esta jornada no haya echado mano de todo aquello que conoce para ahuyentar al mal fario y superar sin novedades este Martes y 13. La creencia de que este día de la semana, acompañado por el 12 +1, trae mala suerte dicen que tiene sus orígenes en la religión, el tarot y en las culturas antiguas, pero no deja de ser un mito sin fundamento científico. A la frase 'En martes y 13 ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes', le han surgido muchos detractores que desafían a la creencia y se casan este día, planifican un viaje o algún acontecimiento importante. Pero, ¿por qué Martes y 13?, ¿de dónde surge esta maldición?

Son numerosas las leyendas en torno al Martes 13 y muy confusos sus orígenes. La mala suerte se atribuye al martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva (Valencia) fue tomada por los musulmanes. También se pueden hacer referencias bíblicas, eran 13 los presentes en la Última Cena de Jesucristo o que en el 'Apocalipsis' el Anticristo aparece en el capítulo 13. El martes 13 es compartido desde Europa hasta Latinoamérica, pero hay países en los que el día de la mala suerte cambia. En la cultura anglosajona es el viernes 13. Y en la italiana, el viernes 17. La cultura asiática asocia el número cuatro con las catástrofes y los malos augurios. La explicación, en este caso, sí es más certera. La palabra japonesa 'Shi', que quiere decir muerte, se pronuncia igual que el cuatro. Para los que sufren de tetrafobia (terror al número 4) dicen 'Yon', que también significa cuatro, para referirse al número maldito. Las redes sociales, como suele ser lo habitual, han desafiado a la mala suerte de esta jornada con mucho humor y 'memes'. Ni el martes 13 es tan malo ni el 14 de febrero es tan bueno 😜



Buenos días mundo!!!!! pic.twitter.com/cUyWvypU5N — MorenaSinmas (@MariaRock40) December 13, 2022 mañana MARTES 13 juega Argentina y estoy asi pic.twitter.com/WwKCrU5ZBU — Gi4n4_ (@Giana80877774) December 12, 2022 Buena suerte en este martes 13 — Natos y Waor (@NatosyWaor) December 12, 2022 Cómo que mañana es martes 13? Quiero a todas las brujas así pic.twitter.com/DXncVZZOXh — Fabipa (@fabipa90) December 12, 2022 Hoy juega Argentina y es Martes 13. Fuera malas vibras pic.twitter.com/JoIYAmDKcY — PEPE (@soyunargento) December 13, 2022 Muchos de los comentaristas en las redes sociales han hecho referencia al partido de semifinales del Mundial entre Croacia y Argentina que se celebra este martes 13 a las 20 horas. A pesar de que algunos no creen en los malos augurios, se agarran con fuerza a los rituales para apoyar a su equipo.