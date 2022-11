Pablo Motos se ha convertido en el centro de la polémica en la última semana. La nueva campaña del Ministerio de Igualdad para el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sigue levantando ampollas. El spot señala varios comportamiento machistas de hombres populares en España, entre ellos Pablo Motos o el streamer el Xocas. Después recuerda que una de cada dos mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Y concluye: «Si no vas a hacer nada para pararlo, #EntoncesQuien?».

La polémica con el presentador de El Hormiguero surgió tras una clara referencia directa que se hace en el vídeo del ministerio a un momento de una entrevista a Elsa Pataky en el programa de Antena 3 en el año 2016. Al sentirse aludido, la respuesta de Motos, sentado desde su programa en prime time, a la polémica campaña no se hizo esperar. El presentador pidió disculpas a los espectadores por utilizar el espacio «para cosas personales» y manifestó su indignación por las acusaciones hacia él: «Se han gastado un millón de euros en llamarme machista», lamentó.

«Esa pregunta se la hice en 2016 a Elsa Pataky que venía a presentar una campaña de ropa interior. Ni yo hago el baboso como el actor del anuncio ni ella está incómoda. El Ministerio de Igualdad miente, vamos a ver todas las veces que he hecho la misma pregunta a hombres», aseguró el presentador acompañado por parte de su equipo y colaboradores, entre los que estaban Tamara Falcó y Nuria Roca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cooltura Basura (@coolturabasura)

Sin embargo, a la audiencia no les pareció del todo creíble el discurso del presentador y decidió acudir a la hemeroteca. Los usuarios de las redes sociales y el archivo se encargaron de sacarle los colores a Motos y recordarle que no estaba del todo en los cierto. Twitter se llenó de recopilaciones de vídeos en los que el presentador, sin motivo alguno, utilizaba comentarios machistas en televisión. Tanto fue el revuelo que la productora del programa ha eliminado uno a uno los vídeos a los que se les hacía referencia. De hecho, uno de los usuarios ha recopilado más de una decena de momentos en los que Motos utiliza un vocabulario machista en prime time, demostrando así que no se trata de un caso aislado.

Tanto es así, que incluso algunos de los implicados han querido sumarse a la ola de críticas. Una de las más críticas ha sido la cantante Virginia Maestro, la ganadora de Operación Triunfo 2008, ha denunciado a través de Twitter el momento «machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable» que vivió en El Hormiguero cuando acudió en 2009 para promocionar su disco Labuat. En plena entrevista, Motos decidió preguntarle por su vestido, un comentario que llevó a la invitada a recolocarse el escote: «No sé si es mejor que te tapes o que lo dejes», reaccionó entonces el presentador.

Pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder.

Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo seria más sabio.

FIN. — Virginia Maestro (@virginiamaestro) November 26, 2022

Don Creíque en el final de gira de @soyRayden:

"No me creo ninguna palabra cuando preceden al pero, ni mucho menos si van iniciadas con un yo soy primero: yo no soy machista, racista, homófobo, pero... pero luego se enfadan si les retratan como Pablo Motos en El Hormiguero". 👏🏻 pic.twitter.com/OwluiAiduK — Íngrid Gustems (@gustems_ingrid) November 26, 2022

A la recopilación que muchos usuarios se ha sumado la reacción de políticos, periodistas y personalidades del mundo de la cultura. Muchos de ellos se han mostrado estupefactos ante la escasa autocrítica del también empresario. El rapero Rayden ha sido uno de los que ha revelado su asombro y lo ha hecho en un concierto con una rima que retrata a aquellos que se justifican con «peros» para ocultar su machismo, su racismo u homofobia.