Mujeres reales, ya l Homenaje al kiosco l Lanzar el hacha, de moda

El próximo sábado, 3 de diciembre, tendrá lugar el desfile de Mujeres reales, interrumpido en los últimos años como consecuencia de la COVID. En él, un grupo de mujeres, cuyo número rondará las 100, y cuyas edades estarán comprendidas entre los 18 y los 80 años, oscilando sus tallas entre la 36 y la 48, desfilarán ante un público que seguro que llenará el lugar donde se realice. El acto será presentado por Isabel Coll –que a la vez es el alma del mismo– y Poncio Bover.

A beneficio del Club Elsa

Es la propia Isabel quien nos hace un avance del evento. «En primer lugar, las entradas costarán 35 euros por persona, de los cuales, gran parte se destinarán a la obra social del Club Elsa. Dicha entrada incluirá el bufet que se servirá, en lo que sin duda será una noche maravillosa, llena de sorpresas y reencuentros, que tendrá lugar en un restaurante tan emblemático y conocido como es Ses Tres Germanes, sito a pocos minutos de Palma con un fabuloso parking que está en el mismo espacio…».



Ses Tres Germanes acogerá el evento en dos grandes y fabulosas zonas. En una de ellas se presentará el desfile con looks de las boutiques La Magnona Boutique de Santanyí y la Boutique Co&Co Mujeres Reales, donde cualquier maravillosa mujer que quiera participar, desfilará… Siempre con el compromiso de acudir a los dos ensayos que tendrán lugar días antes de este acontecimiento, lo que sin duda, ¡para todas!, significará una experiencia única y, sobre todo, muy divertida, a la vez que le permitirá decir «yo, una vez, fui una de las Mujeres reales».

¿Superarán las 105 modelos...?

Tras el desfile, en la segunda sala, decorada por Isabel Ferrandis, de Flores Mallorca, los asistentes al acto, así como las modelos que hayan participado en él, podrán degustar un delicioso y riquísimo bufet preparado por Ses Tres Germanes, y amenizado por la cantante internacional Michele McCain. En el transcurso del mismo, se celebrarán sorteos de fabulosos regalos. Y para seguir disfrutando de la noche, habrá baile, con lo cual se conseguirán los tres objetivos previstos: solidarizarse con el Club Elsa, ponerse al día en cuanto a moda, y pasar una noche inolvidable y divertida.

Las entradas pueden adquirirse en Boutique Santanyí, Co&co Boutique, Club Elsa y Restaurante Ses Tres Germanes. Para finalizar, dos datos más a tener en cuenta. Si en el primer desfile de Mujeres reales participaron 50 mujeres y en el último (2019), 105, en este se espera superar esta última cifra.

Presentación de libro

Este jueves, a las 19.00 horas, en el Bar Maura, el artista y escritor, Carlos Penas, presentará su nuevo poemario, este dedicado a su madre, Hoy te regalo el veneno del caramelo que me diste aquella noche de septiembre a las veintitrés horas, que él califica como «una historia de amor inexpresable y lunática». Presentarán el libro David Carreras y Patricia Chinchilla. Es un poemario precioso y repleto de sentimientos, fácil de leer y algo más complicado de digerir, pero que te llegará al alma.

el artista y poeta, Carlos Penas, que este jueves se presentará su poemario y homenajeará al kiosco.

Carlos, que es una persona no mayor, pero de larga e intensa vida interior, que a los palacios subió y a los infiernos bajó, y en ambas partes dejó huella –buena, mala, regular, depende… de él–, en esta presentación rinde también homenaje a los kioscos, que algunas veces han formado parte de nuestras vidas, ya que hemos ido a ellos buscando tebeos, revistas, fascículos coleccionables, cromos, chucherías…

Y lo hace convirtiendo la presentación en un kiosco, porque, además de su libro de poemas, encontrarán los de otros escritores amigos suyos, que también podrán adquirir, algo que no es habitual en las presentaciones, al menos en las que hemos asistido, que no han sido pocas, en las que el autor del libro que se presenta se convierte en el único protagonista. Sin embargo, Penas es la excepción que confirma la regla, al compartir el momento con otros escritores a los que, además, cede su espacio para que vendan sus libros. Un detalle que sin duda le honra.

Destral Mallorca

Lo último en Palma en cuanto a entretenimiento se llama Destral Mallorca. Consiste en lanzar un hacha con intención de que se clave en una diana que el lanzador tiene enfrente. Porque si lanza y no queda clavada, se considera lanzamiento nulo. El lugar está en la calle Vinyasa, de Palma, y se puede ir a practicar los lunes, martes y domingo, con reserva, y el resto de días por las tardes. Se puede llevar comida, pero las bebidas se compran allí. Como mucho, dos por persona en toda la tarde.

Este entretenimiento, en que el hacha es el protagonista, se practica mucho en Estados Unidos y Canadá. Como aquí los dardos. Los propietarios e instructores de Destral Mallorca son Carlos y Juan.

Según confiesan, llevan más de dos años practicando este deporte y al mismo tiempo aprendiendo las distintas tácticas y técnicas del lanzamiento del hacha. Su intención es popularizar este entretenimiento en la Isla. Y de hecho ya están en ello, pues cada vez son más las personas que se acercan a su local con el fin de pasar un rato.

Ante todo, aprender las normas

Lo primero que se hace, antes de iniciar el lanzamiento del hacha, es conocer las normas de seguridad, de lo cual se encargan los propietarios del establecimiento, que se las suelen explicar a los lanzadores antes de que comiencen a volar las hachas en dirección a la diana, como hemos dicho, situada al fondo de una especie de corredor debidamente preparado para que su trayectoria no se salga de ese espacio.

Lanzar el hacha requiere una técnica que se aprende a base de práctica.

De entre las normas de seguridad destacaremos: 1) solo el lanzador puede estar en la zona de lanzamientos, 2) prohibido apoyarse en las vallas metálicas que limitan la zona de lanzamiento, 3) retirar el hacha balanceándola, 4) coger el hacha siempre por el mango, 5) no pasar el hacha de mano a mano, 6) llevar calzado cerrado.

La edad de los lanzadores es desde los 16 años en adelante.

No es sencillo a la primera

Según pudimos ver en el rato que estuvimos allí, lanzar el hacha y que se clave en la diana, sobre todo al principio, no es como en las películas, que se acierta a la primera, pues no es fácil. Por ello, si se lanza y se falla, no hay que desmoralizarse. Hay que insistir, y así ir pillándole el tranquillo, es decir, la distancia y la fuerza con la que se lanza.

En cuanto a los precios, como cada diana es para cuatro personas, se les cobra a cada una 15 euros. En el caso de que sean seis los amigos que lleguen con la intención de pasar un rato lanzando hachas, deberá alquilar dos galerías.