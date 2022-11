«El reggaetón se impone por sus frases cortas y su ritmo pegadizo»

El reggaetón ha venido para quedarse. Sí, se ha comido el mercado musical, y es que hoy por hoy, suena en todo el mundo. Porque si hace cinco años te dicen que en Eivissa el reggaetón podía estar a la altura de las sesiones de los mejores DJ, como ha ocurrido este verano, nadie se lo cree. Pero es que ha sido así. Se escucha en todas partes. ¿Que sus letras, en algunos casos, son violentas y machistas…?

Cada vez menos. Y si lo son, es porque el reggaetón nace en países donde hay violencia y machismo, y esa música no hace más que trasmitir la realidad, lo que pasa… Por ello, el cantante, no es que incite a esa violencia y machismo, sino que se limita a contar lo que pasa. Aunque, como digo, cada vez es menos, ya que últimamente se impone más, no por la letra en sí, sino por la métrica, es decir, por sus frases cortas y muy directas, y por el ritmo, que es muy pegadizo, lo cual es muy bien recibido, sobre todo por los millenials, jóvenes de hoy, acostumbrados al consumo rápido, en el que incluimos la música. Y también hay que destacar que cada vez son más las mujeres que lo cantan, entre otras, Rosalía, Karol G ó Bad Gyal. Mujeres que con su música y sus letras, no hacen más que transmitir la actualidad…. En todo caso, si hablamos de violencia y machismo, lo son más las letras del trap y el drill, subgéneros del rap».

Cómo nace Alpha Music

Todo esto nos lo cuenta Emilio San Rafael, empresario y creador de Alpha Music, estudio de grabación, productora y sello discográfico, sito en la calle Reyes Católicos, de Palma, asociado con el músico y compositor Susso Ramírez, «porque en esto de la música está la parte empresarial, de la que me ocupo yo, y la musical, cuyo responsable es él. Es decir, aquí viene una persona que canta, que quiere mejorar y que quiere grabar. Esa persona habla conmigo, y si llegamos a un acuerdo, trazamos un plan de actuación a fin de lograr esa mejora y proyectar su carrera. De esta segunda parte, de mejorar su rendimiento, se encarga él.

La cantante Nerea siguiendo las pautas que le ha marcado Susso Ramírez.

Estamos funcionando desde hace un año y ya tenemos varios cantantes, entre ellos JPrince, Nerea, la joven que participó recientemente en Idol Kids, Los gemelos de Corea, Esteban Daza y Venom, ganador del concurso Soy artista Alpha Music…». Que Alpha Music exista hoy tiene que ver con la pandemia, nos dice Emilio.

«Mi hijo, JPrince, durante ella componía letra y música, ya que su ilusión es ser cantante, un trabajo que no es fácil, y más si eres joven y desconocido, ya que las oportunidades son para los consagrados… Se dio la circunstancia de que mi hijo tuvo COVID, por lo que lo ingresamos en Son Espases, donde estuvo tiempo en la UCI, porque no nos daban muchas esperanzas. Un día le dije que a nada que volviera todo a la normalidad, que no se preocupara por su futuro como cantante, que le ayudaría a grabar en un estudio profesional y a lanzar su música. Pero, después de visitar varios estudios e intentar conectar con empresas de la industria, nos dimos cuenta de las grandes dificultades que existen para quien decide sumergirse en este mundo… Y ahí nace Alpha Music».

«Y es que hoy, el mundo discográfico nada tiene que ver con el de antes de Internet –reflexiona en voz alta–. Hoy no se graban discos en vinilo, ni se tiene en cuenta el número de discos vendidos. Hoy se graba y se vende a través de dichas redes, y las ventas se cuentan por el número de reproducciones o descargas. Cuantas más tengas, más ganas y más famoso eres».

JPrince, con más de tres millones de reproducciones, apunta alto.

Lo empresarial y lo artístico

«Pues bien, mi hijo –prosigue Emilio– se curó, y yo, al no poder ayudarle confiando en la oferta que había, decidí, al encontrarme a Susso, hacerlo a través de Alpha Music, donde me encargo de la parte empresarial, de mover y lanzar el producto, tras preguntar ¿qué quieres hacer?, ¿sabes componer?, ¿tocas algún instrumento?, etc., y a partir de ahí trazamos un plan, mientras que Susso, a través de ese plan, trabaja con el artista, mejorándolo en todos los aspectos a fin de que logre los resultados óptimos en la grabación del tema que, dentro de ese plan, hará. Y de momento nos va bien. Los chicos que tenemos van progresando en todos los aspectos, sobre todo en la seguridad de lo que hacen. JPrince ya no compone drill o trap, como cuando empezó, sino baladas y reggaetón. Nerea ha grabado un single con él, con muy buenos resultados en cuanto a reproducciones, visualizaciones y descargas, y ahora está preparando otro, igual que los demás. Incluso a Nerea le estamos preparando un ballet para que la acompañe cuando cante. Porque también nosotros nos encargamos de sus actuaciones, somos sus representantes. Para ello, claro, antes hemos llegado a un acuerdo en cuanto a la comisión que nos llevamos por el trabajo que le proporcionamos, como también lo hacemos con los temas que cuelgan en las redes sociales. De este modo, ellos están más tranquilos, dedicando su tiempo a mejorar y progresar, dejando lo demás de nuestra parte».

Descargas en vez de discos

¿Cuántas descargas son necesarias para que el cantante pueda considerar que tiene una comunidad que le sigue y le apoya, lo que significa que le gusta el trabajo que hace?, le preguntamos. «Un millón puede ser un buen referente, aunque a veces, con menos, ha valido. Luego, lo que cuenta es ver que va progresando y que esa comunidad de seguidores se va haciendo mayor, lo que se traduce en más descargas. Por ello recomiendo que no tengan prisa, sino que trabajen en el estudio tratando de mejorar».

Esteban Danza, en el estudio, grabando uno de sus temas.

Otras de las cosas en que Alpha Music está trabajando es en la composición del himno de la ONG mallorquina, Action Group Children for Liberia, creada por el abogado Alejandro Bellapart, cuyo campo de operaciones está en Liberia. «Él vino por aquí, hablamos, le hicimos una propuesta, le gustó y... Pues que dentro de poco sonará ese himno en dicho país».