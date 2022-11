Cabotá se pierde el estreno de su propio documental por 'overbooking'

El director y guionista mallorquín Marcos Cabotá se ha quedado en tierra este viernes, sin poder asistir al estreno de su propio documental, Sonic Fantasy, en el In-Edit Festival que se celebra estos días en Barcelona. ¿La razón? Overbooking en un vuelo, a lo que se ha sumado la huelga de tripulantes de cabina de la compañía aérea Vueling de este viernes. Una tensa situación que ha desembocado en quejas públicas en Twitter contra de la aerolínea. En esta plataforma Cabotà ha expresaba por la tarde su profundo malestar con la compañía con toda clase de detalles acerca de su experiencia.

«Debido a la mala praxis de Vueling, de vender más plazas que asientos, hoy me quedo en tierra y no podré asistir al estreno de Sonic Fantasy en el In-Edit Festival. Pido disculpas a la organización y a todas las personas que esperaban verme esta noche». Según ha explicado el propio cineasta, su vuelo Palma-Barcelona de las 12h se canceló, pero no se le reubicó en el de las 16h: «Ha sido precioso ver cómo nos denegaban la entrada a un grupo de pasajeros para que luego sí entraran dos de vuestros compañeros». El tweet lo ha sentenciado con un rotundo llamamiento: «No voléis con Vueling». La compañía se ha apresurado en contestar, aunque con un mensaje automático que lo único que logrado ha sido una contraréplica por parte del cineasta.

La huelga de tripulantes de cabina en la aerolínea Vueling ha provocado una saturación de reservas en los vuelos de Baleares a la Península este fin de semana, como así constata la patronal de las agencias de viajes de las Islas Aviba. «Queda muy poca cosas y es cierto que la huelga de Vueling ha reducido capacidad aérea entre Palma y Barcelona. Esta reducción del tráfico, al eliminarse tres vuelos diarios, es lo que ha provocado un colapso de reservas en Air Europa, Ryanair, Iberia Express y Air Nostrum», señalaba este viernes el presidente de Aviba, Francesc Mulet.