Loli Navarro, mujer de 'El Prestamista', explica su infierno en Turquía.

Loli Navarro acaba de superar uno de los peores momentos de su vida. La mujer de Joaquín 'El Prestamista' ha relatado en una entrevista en Deluxe el calvario que sufrió en Turquía tras someterse a una lipoescultura, quitar la grasa de la espalda e introducirla en los glúteos y las caderas. Hace unos días, 'El Prestamista' comunicaba que la operación de su mujer se había complicado y que llegó a peligrar su vida. El martes de la semana pasada recibió el alta y ahora más recuperada ha querido contar lo sucedido. «Pensaba que me iba a morir, me dieron una noche de vida, horas», han sido las primeras declaraciones de Loli Navarro en el programa de Telecinco.

Cuando llegó a Estambul Soraya Escaño, la directora de márketing de la clínica, le dijo que le tenían que realizar una mini operación más a la que ella se negó. Allí se dio cuenta de que todo iba muy rápido y que no le hicieron una segunda prueba por falta de tiempo. «Soraya veía que yo me estaba echando para atrás y me dio un enantyum y un poco de agua, justo antes de la operación», ha afirmado Loli. La mujer de 'El Prestamista' ha contado que conoció a Soraya por Tik Tok y que le cogió tanta confianza que decidió ir a donde ella trabajaba.

«Cada vez que hablaba con ella más me emocionaba, me decía no te preocupes confía en mí», ha indicado. Tras lo ocurrido, Loli ha señalado que «su trabajo es engañar a la gente. Yo fui a ponerme culo y he venido con un culo y el pulmón destrozado. Me ha provocado un enema pulmonar. No le echo culpa a ella porque ella no me ha operado y lo que me ha pasado puede ocurrirme también en España». La mujer de ‘El Prestamista’ ha dicho que lo que más le duele es que Soraya engañara a sus familiares y no les hiciera partícipes de la gravedad del estado de su salud tras la operación.