‘Baby boom’ en el tenis mundial. Primero fue Rafel Nadal, quien se convirtió en padre, al parecer de un niño llamado Rafael, pero de lo que no hay constancia 'oficial', y ahora han sido el ruso Daniil Medvedev y el francés Gaël Monfils, casado con la tenista ucrania Elena Svitolina, quienes han formado una familia. Mientras que el campeón mallorquín ha optado por la discreción más absoluta, Medvedev y Monfils no han tenido reparo en subir imágenes del momento en las redes sociales. El tenista ruso ha mostrado a su criatura, una niña, en la cuna con el mar Mediterráneo de Niza en el horizonte, mientras que Monfils ha optado por publicar una bella imagen de un dedo suyo y otro de Svitolina junto a una de las manitas de Skaï, a la que el tenista galo llama 'mi pequeña princesa'. El exnúmero 1 del mundo Medvedev, casado con Daria, también se ha convertido en padre de una niña, de la que no ha trascendido el nombre. Ambos deportistas han recibido más de 100.000 felicitaciones cada uno a través de instagram.

Noticias relacionadas Rafa Nadal y Mery Perelló abandonan el hospital junto a su bebé En los últimos años, diversos jugadores españoles que aún se mantienen en activo como Feliciano López o Roberto Bautista-Agut y otros retirados recientemente como Nicolás Almagro o David Ferrer también se han convertido en padres. Todos menos Almagro publicaron imágenes con sus parejas y su hijo recién en el hospital- El murciano no tenía redes sociales cuando se convirtió en padre por primera vez pero después ha subido a instagram numerosas imágenes de su pareja y sus dos vástagos Por lo que respecta a los otros tres componentes del Big Three, tanto Federer como Djokovic aventajan en hijos al ganador de 22 Grand Slams. Federer y MIrka Vavrinec son padres de cuatro criaturas, las gemelas Myla y Charlene y los mellizos Leo y Lenny, mientras que Djokovic y Jelena Djokovic, antes Ristic, han tenido hasta la fecha un hijo, Stefan, y una niña, Tara. El mayor ya ha dado sus primeros pasos en el mundo del tenis y, según confesó su padre, su ídolo es Nadal. Los vástagos han tenido una vida muy discreta, pero sus padres les han mostrado en diferentes ocasiones, ya fuera en imágenes en un torneo o en otras más de carácter familiar. Hasta el momento, Rafael Nadal sólo ha publicado en su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje: «Hola a todos. Después de unos días y muchos mensajes de cariño sólo quería daros las gracias a todos! Estamos muy contentos y todos muy bien! Un fuerte abrazo». Y en su cuenta de instagram, sus últimas publicaciones han estado relacionadas con sus entrenamientos, un coloquio con alumnos de la academia y la promoción de sus partidos de exhibición que jugará contra Casper Ruud en Sudamérica (Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil y México) a finales de noviembre y que le imposibilitarán jugar en las Finales de la ATP de Málaga, que se disputarán entre el 22 y el 27 de noviembre.