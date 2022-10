Rafa Nadal y Mery Perelló abandonan el hospital junto a su bebé

Mery Perelló, esposa de Rafa Nadal, ya se encuentra en casa con su bebé. Casi una semana después de dar a luz y tras un largo ingreso durante el embarazo, Mery fue dada de alta en el Hospital Quironsalud Palmaplanas a última hora de este jueves. Nadal y su esposa, junto al bebé, abandonaban la habitación 344 donde han estado ingresados hasta hace solo unas horas. Los últimos días el tenista ha seguido manteniendo su rutina de entrenamientos, incluso este martes compartió una imagen junto a Wong, y al finalizar era acompañado hasta el centro hospitalario por algún familiar y su entrenador y amigo Carlos Moya, accediendo al interior con el coche por una puerta lateral, evitando a los fotógrafos haciendo guardia en la puerta principal.

«No quiero hacer publicidad de mi vida privada», confesó el propio Rafa a Ultima Hora, dejando constancia de que quiere mantener su privacidad. Algo de lo que la pareja siempre ha hecho gala, sin vender exclusivas, ni exponer su vida personal en los medios. En la suite, con vistas a la ciudad y al edificio Mapfre, en el que Mery Perelló trabajó durante una temporada, Nadal ha podido disfrutar de la llegada de su primer hijo.

A través de las ventanas, y con la complicidad de la noche, pudimos ver como en el salón de la habitación veía los partidos de Champions, pero antes salió al pasillo para coger de la máquina de refrescos hasta tres latas de su elección. Mientras, Mery desde la cama seguía otro programa por televisión. Junto a su esposa, también se podía apreciar cómo se acercaba a la cunita del pequeño Rafa. Este jueves por la noche, Nadal abandonó el hospital conduciendo su propio vehículo y llevando algunas de las flores y centros de orquídeas que le habían regalado durante su estancia, dejando algunos también en el puesto de enfermeras de la planta.

A quien no se la vio abandonar el hospital fue a Mery y al bebé, quienes lo harían por una de las cinco puertas por las que no había fotógrafos. Así pues la familia Nadal-Perelló ya se encuentra en su casa. Aunque el matrimonio no ha confirmado el nombre del pequeño, habrían optado por llamar al niño igual que su padre: Rafael. A pesar de que diversas fuentes apuntaban a que podría ser Sebastián, finalmente parece que los padres han escogido el nombre del abuelo del manacorí.