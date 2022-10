Fantasía sobre la piel

Derroche de creatividad y fantasía en los trabajos de maquillaje corporal y peinados realizados por las alumnas de la Escuela de Peluquería y Maquillaje María y José. Era el acto de graduación en el que 30 alumnas, tras dos años de formación, mostraron sus conocimientos en un vistoso desfile. Durante siete horas, maquillaron y peinaron a sus modelos, inspirándose en la temática ‘Mitologías del mundo’, quienes, además de recrear a sus personajes, se empaparon de su historia para trasmitir hasta el más pequeño detalle, a través de la confección de sus propios complementos y utilizando desde postizos hasta variada bisutería.

A sus 47 años, Lusi Piruleva finaliza el curso animada por su hija, Ana María, quien le hace de modelo y actualmente, tras dos años de maquillaje y peluquería, cursa un grado universitario. «Queremos abrir un negocio de estética, entre mi hija y yo. Ella fue quien me animó y a mí siempre me había gustado», comenta Lusi quien da vida a Tifón, un personaje de la mitología griega que eligieron entre las dos.

Arriba, foto de grupo de los distintos trabajos de maquillaje corporal. Abajo, uno de los peinados realizados sobre la temática del Carnaval.

Pilar Capó abandonó a mitad de carrera los estudios de ADE para hacer maquillaje. «Es algo que siempre quise aprender y me encanta, en especial el maquillaje de efectos especiales». Sobre el cuerpo semidesnudo de Cata Lladó, da vida a Medusa de la mitología griega. La alumna Aroha Sánchez es la más joven de todas las alumnas que ayer se graduaron. A sus 18 años de edad quiere dedicarse profesionalmente al maquillaje estético. «Yo no sabía ni maquillarme y durante el curso he aprendido mucho». Su modelo, Saray Laguna, es una exalumna del centro y sabe lo que es maquillar un cuerpo durante siete horas, pero no aguantar como maniquí humano. Su piel fue cubierta por pinturas agua color, que se van fácilmente bajo la ducha con un poco de jabón.

Paula Mulet es otra de las 14 alumnas de maquillaje que ayer se graduaron y que también fue modelo para un exalumna. «Fue precisamente haciendo de modelo de body paint cuando me llamó la atención y decidí realizar el curso. En el presente trabajo con mi madre, por lo que el maquillaje me viene de familia, pero en un futuro me gustaría montar mi propio negocio».

os personajes tardaron siete horas en pintarse, aunque fueron muy aplaudidos por el público durante el desfile.

Además del desfile de maquillaje corporal, los trabajos de peluquería sorprendieron al público asistente. Peinados bajo la temática del ‘Carnaval de Brasil’. En la entrega de diplomas, con motivo de su jubilación, la profesora Katia Ramis recibió un cálido homenaje tras toda una vida profesional en la Escuela de Peluquería y Maquillaje María y José, donde ha formado distintas generaciones de profesionales.