Como muchos recordaréis, el príncipe Andrés de Inglaterra es hermano del rey Carlos III, y durante muchos años hijo preferido de la fallecida reina Isabel II, a quien, a raíz del escándalo que protagonizó con una menor, Virginia Giuffre, no le tembló el pulso a la hora de desposeerle de todos sus títulos, militares y reales, además de no permitirle usar el tratamiento de alteza real.

Pues bien, ahora Andrés ha recobrado protagonismo, y no para bien. Y todo ha sido por el libro Camilla, de proscrita a reina consorte, escrito por Ángela Levi, que se publicará a finales de este mes, del que ha trascendido parte de su contenido, concretamente el que hace referencia que Andrés, intentó convencer a su madre con la finalidad de impedir que su hermano, Carlos, fuera rey, dado que –parece que le dijo- su esposa, Camilla, además de estar muy distante de la aristocracia, no era de fiar.

Vamos, que si le faltaba algo más al duque de York, cuyo prestigio andaba ya por los suelos, puede que ahora, con esta publicación, nadie dude que su desprestigio puede hacer buena la primera Ley de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá peor. O lo que es lo mismo: lo malo puede empeorar.

Sin embargo, Andrés, hace años, bastantes, se distinguió por todo lo contrario: como miembro de la Marina Real Británica estuvo en la guerra de las Malvinas pilotando un helicóptero del portaaviones HMS Invincible, por lo cual se le otorgó el grado de comandante, que ostentó hasta principios del 2001.

Golf, cenas y Palma by nigth

Sin embargo, no siempre la vida del príncipe ha estado marcada por el escándalo. De ello da fe el excónsul de Estados Unidos, Tumi Bestard, que le conoció hace bastantes años, cuando capitaneando un barco de la armada británica que hizo escala en Palma, coincidiendo con la de otro de la marina USA.

«Una día que fui a visitar al capitán de este buque, también lo visitó el príncipe Andrés, de menor rango que este, lo cual hacia que, por cortesía, tuviera que ir a saludarlo. Desde el primer momento, señala Tumi, nos caímos bien, tanto que nos invitó a que conociéramos su barco, cosa que hice. En correspondencia a su amabilidad, le invité a cenar en el restaurante Porto Pi. Él acudió solo, y yo con mi mujer, Olga, y la princesa Birguita de Suecia, que estaba pasando unos días en nuestra casa, dado que ella y Olga son amigas desde niñas, pues fueron al mismo colegio. Tras la cena, mi mujer y la princesa regresaron a casa, mientras que el príncipe Andrés y yo nos fuimos a dar una vuelta por la Palma de noche, llevándole a tomar una copa al Hotel Victoria, y luego, otra, al Jack El Negro. En todo momento se mostró muy correcto y amable. Recuerdo que le llamó mucho la atención la grandiosidad de la Catedral. Al día siguiente, me llamó y me dijo que iba a jugar al golf, a Bendinat, y que si nos apetecía, fuéramos, que nos invitaba a almorzar. Birguita, Olga y yo nos reunimos con él, comimos y mantuvimos una agradable sobremesa en la que nos habló de su familia. Al día siguiente, su barco abandonó Palma. No le volví a ver más. Pero de aquella visita guardo un gratísimo recuerdo». Seguramente, Tumi, también estará entre los sorprendidos viendo como le han ido las cosas al príncipe en las dos últimas décadas.

ASPANOB participó

Este fin de semana ha tenido lugar la VIII edición del concurso de modelismo estático, realizado por la asociación AMM (Amics del Modelisme de Mallorca). Esta edición, estaba centrada en dos categorías que sobresalían entre todas las demás: el Premio especial España, que recayó en el galeón San Mateo, y el premio especial 175 aniversario de la creación del cuerpo de la Guardia Civil, que se llevó la representación de un blindado Lince, destinado en Afganistán.

Aparte, hubo un taller infantil, destinado a niños de ASPANOB, en particular, y a todos los niños y niñas que se acercaron y quisieron probar. Desde primera hora de la tarde del sábado 24, la asistencia de visitantes fue numerosa, lo que se repitió al día siguiente.

Esa misma tarde, el juez principal, Selu Casanovas, presentó un taller de cómo preparar escenas para dioramas y viñetas. Más tarde, en el escenario exterior, actuó la agrupación de baile Aires de azahar, de la AAVV de s’Olivera, que ofreció una muestra de distintas clases de baile. Por la noche, también ante numeroso público, actuaron Aires de azhar y el grupo Hattori Hanzo, que deleitó a la asistencia con un amplio repertorio de los temas de su último disco.

Ponencia

Al día siguiente, destacaron, desde los duelos de té, de STEAMPUNK Mallorca, a las demostraciones de las distintas secciones de la Guardia Civil, pasando por la representación de combate medieval por la guardia del mar, que hicieron las delicias de pequeños y mayores.

El juez principal, Selu Casanovas, impartió una sesión de preparación para el pintado de figuras, mientras que Tara Sampietro (modelista, juez y responsable de talleres infantiles) estuvo con los más pequeños dándoles consejo para aprender a pintar una figura Pokemon.

A medio día del domingo 25, una agente de la Guardia Civil desarrolló la ponencia ‘Guardia Civil, al servicio de la sociedad desde 1844’, referida a la historia del benemérito cuerpo, haciendo un recorrido por la trayectoria del cuerpo, desde su creación y hasta hoy.

Y una hora después, se hizo la entrega de los premios. AMMO Mig, AK interactive, Painting team, Full metal modeling, AIME, Asociacióon Berciana de modelismo, Green stuf, Hobbie world... Por último debemos señalar que durante todo el fin de semana participaron también miembros de ACFF con sus coolsplays de ciencia ficción, y de la asociación de recreación histórica ARMhA.