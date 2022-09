El sábado hicimos un breve recorrido por la denominada ruta de la Nit de l’Art. Primero estuvimos en la Plaça Major, viendo las obras de los artistas que allí exponían. En el lugar nos encontramos con el fotógrafo Leonardo Cóndor, que una vez más nos impresionó con la calidad de sus fotografías y el provecho que saca a las personas, y otros elementos, que muestra a través de ellas.

Impresionante la mujer dentro de la bañera, así como la que está a punto de sumergirse en la arena, o la del salto al vacío. Y en cuanto a los retratos, cuando menos distintos. Por eso le auguramos muchos éxitos.

Max Cantrell

Luego, caminando, nos acercamos al hotel Saratoga atendiendo a la invitación del artista Max Cantrell, quien, para esta Nit de l’Art, había trasladado a la tela escenas de la película Con faldas y a lo loco, en las que muestra, en un formato más que respetable en cuanto a dimensiones, varios momentos de Marilyn Monroe, uno de ellos junto a Toni Curtis, de perfil y con gafas, extraordinario, y otro, el de la escena de final de la película, cuando se pronuncia la frase ‘Nadie es perfecto’, que es sensacional, como lo son el resto de las obras a las que el artista les sabe dar el color adecuado, blanco y negro, pero que no es tal, sino que es un blanco construido a base de color. O al menos es lo que nos pareció. Por eso, larga vida, Max. Visto lo visto, o mejor, viendo que tus trabajos son cada vez distintos a los anteriores, entendemos que aún tienes mucho por hacer.

Anna O’Keffe y Max Cantrell flanqueando su obra ‘Nadie es perfecto’.

El viejo pub

Entre las personas que se encontraban en los salones del Saratoga, viendo la obra de Max, estaba Anna O’Keffe, de vacaciones en Mallorca, donde su madre tiene una casa en la zona del Port d’Andratx. Había llegado acompañada por el escritor Carlos Ordinas, que fue quien nos la presentó como la dueña del The Royal Standard of England, un pub ubicado en Beaconsfiel, a unas 25 millas de Londres, abierto en el año 1066, que a nada que entras en él te da la impresión de que te has trasladado a la época de Ricardo Corazón, o que puede aparecer por algún rincón un cruzado… Y es que desde que abrió sus puertas por primera vez hasta hoy han transcurrido nada menos que 956 años. Y ahí sigue, a pleno rendimiento.

Entrada principal del The Royal Standard of England, el pub de Anna.

Plató de películas

Nos cuenta Anna que se hizo con la propiedad del pub hace 18 años. ¿Que cuánto costaría hoy este establecimiento si se vendiera? Bastante más de tres millones de libras esterlinas, dice, sin pestañear. Primero, por la historia que ha vivido, y luego por los personajes que a lo largo de casi mil años han comido y bebido allí, lo cual ha hecho que sea conocido en toda Gran Bretaña. Por eso, lo cual no es poco, y también por las películas que se han rodado en él, entre otras, Teoría del Todo, sobre la vida de Stephen Hawking, Hot fuzz, en español, Alarma Fatal, Midsomer Murders, o Los asesinatos de Midsomer, serie de televisión británica de suspense, la también serie After Life, escrita, dirigida y protagonizada por Ricky Gervais, y Los crímenes de Oxford, con la actriz española Leonor Watling.

Anna, en su pub, también sirve platos a sus clientes.

Cocina casera

Anna, que cocina y sirve la comida, nos asegura que la comida que se sirve en el The Royal Standard of England es completamente casera, que el plato típico es el Fish ‘n chips (pescado frito) «que es el plato que recomendaría a quien viniera por primera vez», dice, y que comer una pareja allí, con vino inglés, puede costar unas 50 libras. ¡Ah!, y el local, que funciona de 11 de la mañana a 11 de la noche, tiene una clientela que es muy internacional, «entre ella, norteamericanos, que suelen gastar mucho. ¿Mallorquines…? No, pero sí españoles». Y ya puestos a chafardear un rato, le pedimos su opinión sobre el rey Carlos III, su rey. «Tiene que aprender mucho de su madre», afirma. También queremos saber qué piensan de la reina consorte. «Nos hubiera gustado que hubiera sido Diana. Camila, no…», responde.

En cuanto al Brexit, está en contra, «entre otras cosas porque supone un problema a los ingleses a la hora de viajar». Y en lo que respecta a lo de Gibraltar para España, no le quita el sueño. Es más, en Inglaterra, para los ingleses, eso no es un problema. Por último, queremos saber si repercutieron mucho en Inglaterra las venidas a Mallorca de los príncipes de Gales. «Por supuesto que sí, ya que fueron muy seguidas», declara.

Maria de la Pau Janer.

Nuevo libro, y van...

lY hablando del hotel Saratoga, os recordaremos que en dicho establecimiento, el próximo 27 de los corrientes, a partir de las 19 horas, la escritora Maria de la Pau Janer presentará su nuevo libro, Tots els noms d’Helena. Maria de la Pau, como muchos de vosotros sabéis, además de doctora en Filología Catalana y profesora de la UIB, es una escritora que escribe en castellano y en catalán, que ha publicado numerosos libros y que ha conseguido varios premios, tales como el Ramon Llull (por Lola), finalista del Premio Planeta (con Las mujeres que hay en mi), Premio Planeta (con Pasiones romanas)… Ha escrito también ensayos y libros para niños y jóvenes, como L’illa d’Omar, con el que consiguió el Premio Serra d’Or al mejor libro juvenil de Catalunya… A Maria de la Pau, que es también presentadora de programas de radio y televisión, le deseamos que Tots els noms d’Helena, una visión con ojos de mujer de la Iliada, tenga una gran acogida por parte del público, cosa que no dudamos que así será.