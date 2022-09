La lavadora y la secadora hacen un buen equipo para tener tus prendas impecable ahorrándote tiempo y esfuerzo. Hay incluso algunas cosas que puedes meter en la lavadora y que nunca te lo has planteado. Por su parte, la secadora es muy útil para secar, por ejemplo, la ropa de casa: las toallas suelen quedar mejor en la secadora que tendidas al aire. Y también para secar de manera rápida muchas ropas... pero no todas.

Con otras prendas, debes elegir bien el programa para evitar las arrugas al secar. Pero es importante saber que algunos tejidos se pueden arruinar en la secadora, para siempre. Es mucho mejor secar ciertas prendas al modo tradicional, tendidas o en posición horizontal. Antes de poner cualquier prenda en la secadora, debes consultar su etiqueta. En ella encontrarás los símbolos que te indican si se puede o no secar en secadora. Fíjate también en los tejidos que la componen y que te dan pistas de si son aptas para la secadora. Como norma general, sigue estas recomendaciones de secado y procura no mezclar en el mismo ciclo de secado tejidos muy diferentes, porque puede que no soporten las mismas temperaturas.

10 cosas que no admiten secadora

La OCU ofrece una serie de recomendaciones de las prendas y tejidos que no es recomendable secar en la secadora, porque no admiten el calor o porque pueden engancharse y romperse.

- Ropa de baño. A pesar de que los trajes de baño soportan altas temperaturas en la playa o en la piscina, no debes introducirlos en la secadora. En el secado a máquina, el calor excesivo hará que las gomas de ajuste se resequen y que las prendas pierdan su forma, e incluso que la tela se rompa en las zonas más desgastadas.

- Ropa de licra y medias o pantys. Es mejor secarlas a la sombra de manera horizontal. La secadora hará que las medias se enreden y pueden salir con enganchones o rotas. En la lavadora, debes lavarlas dentro de una bolsa de rejilla, pero no es recomendable meterlas en la secadora y tampoco es muy necesario, pues son tejidos que se secan muy rápido.

- Ropa elástica. Los tejidos elásticos pueden deformarse con el movimiento y la temperatura de la secadora, por lo que es mejor secarlos de manera horizontal.

- Prendas de algodón puro o lino. Las fibras naturales sin ningún tipo de mezcla pueden encoger por las altas temperaturas. En el caso de ropa de casa, como toallas, sábanas o manteles, este problema puede no ser tan relevante, pero en las prendas de vestir hay que tener cuidado: puede que después del secado ya no te entren.

- Prendas con rellenos de espuma. La espuma es un material no apto para secar en la secadora.

- Ropa con pedrería, perlas o lentejuelas. Los movimientos de la secadora pueden hacer que los elementos decorativos de las prendas se desprendan. No solo puedes estropear una prenda bonita (y, normalmente, cara), sino que también puedes causar una avería en el electrodoméstico si los abalorios quedan atascados en algún punto.

- Alfombras con base de plástico o caucho. El plástico o el caucho de las alfombras se pueden cuartear por el roce y el calor. Los trozos de caucho que se desprenden pueden dañar la secadora y manchar el resto de prendas. Es importante lavar y desinfectar las alfombras, pero es recomendable secarlas al sol.

- Zapatillas deportivas y con suela de goma. Hay modelos de zapatillas que se pueden meter en la secadora retirando previamente las plantillas. Si es así, te lo indicará en su etiqueta. Si no hay ninguna indicación, es mejor no meter las deportivas en la secadora porque las suelas de goma pueden deformarse con el calor y quedar inservibles.

- Prendas de cuero o piel. Para eliminar la suciedad de una prenda de cuero (natural o artificial) debes utilizar un trapo húmedo y, si tiene alguna mancha más rebelde, usar un limpiador especial para cuero. Aplícalo con cuidado y no uses un trapo muy abrasivo porque puedes rayar la superficie de la piel. Si queda algo de humedad en una prenda de cuero tras haberla limpiado o si se te ha mojado con la lluvia, lo mejor es colocarla en una percha y tenderla al aire libre hasta que se seque.

- Prendas de seda. Habitualmente, las prendas de seda indican en la etiqueta que deben ser lavadas a mano en agua fría. En el caso de que pueda lavarse en la lavadora, deberás darle la vuelta a la prenda y usar un programa delicado. Para secarla, cuelga la prenda en una percha de madera y déjala a la sombra. El sol puede dañar las fibras.