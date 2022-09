Emoción en la despedida de los niños saharauis

Las despedidas nunca son sencillas. Los 32 niños saharauis que han participado este verano en el programa ‘Vacances en Pau’ en la Isla se despidieron ayer de sus familias de acogida en el aeropuerto de Son Sant Joan. A las 19 horas emprendieron su viaje de vuelta a casa, vía Barcelona, a los campos de refugiados saharauis de Tinduf.

«Después de retomar el programa tras dos años de parón por la pandemia, se han cumplido los objetivos: pasaron las revisiones médicas, visitaron al dentista y al oculista, han conocido el mar y participado en muchas actividades, como una visita a las Cuevas de Génova o al Circo del Sol. Es la primera vez que salen de los campos y la mayoría de familias son primerizas en la acogida», afirma la presidenta de la Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears. Este año, un total de 43 niños han pasado cinco semanas en Balears, cifra lejana a los noventa que vinieron en 2019.

Ayer el ambiente en la terminal de salidas del aeropuerto fue muy emotivo. Mientras las familias de acogida ultimaban los preparativos, los pequeños no paraban de jugar. Fue en el instante de separarse cuando muchos no pudieron contener la emoción. Una lluvia de abrazos, besos, fotos y lágrimas inolvidable. Eso sí, vista la grata experiencia y la conexión generada entre niños y familias, la escena de ayer no representó un adiós definitivo, sino un ‘hasta pronto’. Las familias interesadas en acoger en 2023 pueden llamar al teléfono 971728839, donde les explicarán los requisitos y se les pondrá en la lista de espera.