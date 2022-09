Una vecina denuncia a Cort por caer en una acera en mal estado

Carolina Hernández López es una vecina de Palma, que vive en la calle Torre d’en Bibiloni, muy cerca de General Ricardo Ortega. Paseando la otra tarde por esta calle con su marido y sus dos hijos, a la altura del número 54, que corresponde al tramo pendiente de reformar, tropezó con la acera en mal estado –que es más o menos como se encuentran las aceras de dicha zona–, cayendo al suelo.

Como está embarazada, al intentar evitar que su cuerpo golpeara contra los ladrillos, puso las manos, pero fue en vano, ya que cayó sobre estos. ¿Resultado? Susto y preocupación aparte, magulladuras y cardenales en el brazo izquierdo, mientras que el derecho se lo tuvieron que escayolar. ¡Ah, bueno…! Rodilla hinchada y arañada a causa del golpe. Una ambulancia la trasladó a Son Llàtzer, donde la atendieron debidamente. «Dije al llegar que me dolía bastante la barriga, pero, tras reconocerme, me tranquilizaron. El golpe no había afectado a mi estado de embarazo».

Ha denunciado al Ajuntament

A la mañana siguiente, Carolina presentó la correspondiente denuncia al Ajuntament en las dependencias de la Policía Local, en la calle Sant Ferran, que al día siguiente registró en la Oficina d’Atenció Ciutatana de Pere Garau. «Creo que todos los ciudadanos a los que les pase lo que a mí, deberían hacer lo mismo: denunciar. Yo iba por la acera de una calle de Palma, acera en mal estado, donde los ladrillos se levantan, o donde no hay ladrillos… Y eso lo tiene que arreglar el Ajuntament, pues es el responsable del buen, o mal estado de la ciudad. Si la acera hubiera estado en las debidas condiciones, no me hubiera caído. O no hubiera tropezado con lo que tropecé.

Carolina denunció a Cort por el mal estado del tramo de la calle Ricardo Ortega.

Además, no me explico cómo teniendo que arreglar toda la calle, solo han arreglado la mitad. Seguro que en la parte arreglada no me hubiera caído ya que en ella está todo en orden: asfaltada, iluminada, enladrillada… ¿Que si voy a pedir también responsabilidades…? Podría, pero de momento denuncio para que dejen la calle en condiciones… Por eso digo que todos los ciudadanos deberían hacer lo que yo, porque si no, tropiezas en la acera en mal estado, te caes y te lastimas… ¡Y no pasa nada! Y encima la acera seguirá en mal estado».

Recordamos que hace dos meses, en sesión plenaria, el alcalde Hila se comprometió a terminar la remodelación integral de la calle General Ricardo Ortega. Pero ha transcurrido el tiempo y solo se han puesto cuatro parches en las aceras y pintado dos farolas... Que con la remodelación prometida se tendrán que retirar por el mal estado en que se encuentran. Esperemos que la caída de Carolina le recuerde a quién corresponda que es hora de ponerse manos a la obra.

...y una sugerencia

La otra mañana, nos quisimos cerciorar de si Cort había atendido nuestra sugerencia: cerrar provisionalmente el Parc del Canòdrom para subsanar una serie de deficiencias, tales como reducir el nivel de las rampas que acceden al parque, sobre todo pensando en los discapacitados en movilidad, que tal como están ahora son un serio hándicap para ellos; elevar la altura de la valla que lo cierra, porque de dejarla así, el parque se convertirá en el escenario del mejor botellón; y, entre varias cosas más, colocar una valla sobre la tapia que linda el parque con sa Riera, pues es un peligro, ya que, jugando, los niños se suben a ella y se pueden caer al cauce, y… Pues que el Parc seguía abierto. ¡¿Qué irresponsabilidad, no?! Porque dejarlo abierto al público, sin rectificar los errores, da pie a que algún día tengamos que escribir la crónica de una incidencia o accidente anunciado.

El concejal Bauzá visitó el Parc del Canòdrom.

Lo llevará al pleno

Pues a punto de salir del parque, nos encontramos con que llega el concejal del Ajuntament de Palma, Josep Lluís Bauzà, de Coalición por Palma, acompañado por Biel Serra y Xisco Amengual, de la citada formación. Han ido allí para tomar nota de las deficiencias del parque, tantas veces anunciadas por este diario, a la que suma lo expuesto que está el pequeño acueducto romano que hay en él, «porque a nada que salte la gente por la valla lo va a destrozar», dice Bauzà, quien tiene más que decidido llevar las deficiencias del Canòdrom al próximo pleno de Cort, y más cuando comprueba el peligro que supone que la tapia que da a sa Riera no está vallada. Y lo va a llevar a pleno de acuerdo al siguiente razonamiento: «Dos legislaturas para un parque con muchas deficiencias de accesibilidad para personas con discapacidad y peligro para los más pequeños, sin barandillas de seguridad, zona de deficiente acceso y elementos metálicos rotos que podrían causar lesiones a los niños/as que usen las instalaciones. Deben de resolverse esas deficiencias, la limpieza y la seguridad, para ello debe de cerrarse el parque temporalmente y actuar con urgencia». Por cierto, que estando en la tapia que separa el parque de sa Riera, les recomendamos que se fueran, advirtiéndoles que hace unos días, Victor Sánchez, de Unión de Centro Balear, haciendo un vídeo de estas deficiencias, fue atacado por un enjambre de abejas asentado en dicha tapia, por lo que no estaría de más que Parcs i Jardins mandara a sus técnicos para ver qué salida les dan a esos himenópteros. Por tanto, y vaya por adelantado, el Parc del Canòdrom será protagonista en el pleno de Cort de septiembre… Siempre y cuando el Ajuntament no lo haya cerrado provisionalmente.

Parc Llorenç Cerdà

Por otra parte, junto a este parque, hay otro, el Llorenç Cerdà, exclusivamente para niños, a simple vista bien cuidado y con unas indicaciones muy correctas en cuanto al uso de los juegos que hay en él. Pero tiene una particularidad: que su piso es de arena. ¿No dijo Cort hace meses que iba a cambiar la arena de algunos parques infantiles por suelos de caucho, al ser aquellas nido de bacterias? Pues ahí aún no lo ha hecho. Y… Pues cuando vayan a hacer el cambio, y ya que están allí, que echen un vistazo a la bonita fuente de agua sin agua, cuyo estado es de lo más lamentable y deplorable, tanto en cuanto a la estética como a su utilidad. También hemos notado que en algunos alcorques de la acera que lo limita, de los árboles que había en ellos solo quedan las raíces. ¿Las van a dejar ahí, con lo feo que queda?