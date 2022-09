Arranca una nueva edición de MallorcaSurFilm l El pequeño Víctor ya está en su casa

MallorcaSurFilm es un festival de cine que gira en torno al mundo del surf, y que pretende mostrar una visión diferente de este deporte. Una visión que nada tiene que ver con la del postureo en el que muchos lo enmarcan, sino una visión que sí tiene que ver con los sentimientos, como puede ser el surf relacionado con la sostenibilidad (medioambiental, social, urbanística, etc.), surf relacionado con la superación personal, que no es otro que el surf dirigido a personas con diferentes barreras y capacidades, y surf como ayuda a la integración social, a ser un deporte a través del cual cada uno puede alcanzar los objetivos que se proponga, siendo a la vez muy respetuoso con el medio ambiente y con las relaciones sociales.

El MallorcaSurFilm se inició en 2017, en un lugar especial, el Café A tres bandas. Y como las cosas se han hecho bien desde entonces, sobre todo en cuanto a alternativas artísticas, que han sido buenas y positivas, este año van a celebrar la quinta edición. «Entre otros objetivos –nos decía Jonatan Salvador, promotor del festival– está el de convertirnos en un trampolín para dar a conocer las diferentes filmaciones que se realizan en todo el mundo, en las que se dan a conocer estos sentimientos, y así, de paso, mostrar otra visión de la relación del surf con la vida». La presente edición se celebrará durante los días 1, 2 y 3 de septiembre.

Sara Quétglas, Jonatan Salvador y Bety Galan (equipo MallorcaSurFilm), Raúl Casado y Carol Adan, (artistas que participarán en esta edición de MallorcaSurFilm).

Y en cuanto al programa, será el siguiente: mañana, 1 de septiembre, en el Casal de Cultura de La Misericòrdia, el visitante podrá visionar películas y documentales de todo el mundo relacionados con sensibilidades y dificultades que tiene la mujer, como Dörthe Eickelberg, directora de Chicks On Boards, que viajará exprofeso desde Berlín para presentarlo, además de asistir a las actuaciones musicales de Julieta Sol, que llega de Valencia, con un estilo de funk y soul, y letras de superación personal, y Claudia Tarongí y su ukelele, con un sonido surfero. También podrá disfrutar de una exposición en la que el mar y el surf son los protagonistas; mar y surf plasmados en obras de los artistas Raúl Casado, Carolina Adán, Frank Sastre & Asun Glez, Maite Granados y Sara Quetglas. El servicio de bar será del Bar BonaOna Surf Bar School.

El día 2, en el Hotel Iberostar Grand Portals, a las 12 de la mañana, tendrá lugar la segunda jornada, y será a través de una charla en la que participarán representantes de asociaciones y empresas, así como personas relacionadas con el sector turístico, con el fin de dar visibilidad a la sostenibilidad turística. El acto contará con la colaboración de Cleanwave, Sharkmed, Iberostar Hoteles y Turismo Sostenible.

Por último, el 3 de septiembre se estrenará, en un lugar todavía por decidir –posiblemente podría ser la Plaza de Sant Telm, cerca del Club Náutico de Palma, junto a la capilla– Los Hijos de lo Imposible, un film en torno al surf adaptado. Es una producción de TipFilms (Mallorca) con la que ha colaborado la Asociación Hands with Heart. Por último, se hará entrega de los premios del certamen KilómetrosdeplasticoporIris, en el que han participado alrededor de treinta niños de diferentes escuelas de Mallorca, realizando unos vídeos de corta duración, en los que muestran las iniciativas que tendrían ellos para acabar con los plásticos de un solo uso.

Último día en la clínica: tras un lindo despertar, mamá y los dos Víctor se fueron a casa.

Ya están en casa

lComo les contamos hace unos días, Amanda Ferrer Jeffrey, políglota, escritora –ha publicado El block de Amanda, un libro que te enseña a hablar inglés de una forma directa, practica y muy peculiar–, reportera –a través de un reportaje que hizo en Magaluf, Mallorca is not Magaluf, concienció al público de que la Isla no es solo sol y alcohol, sino que tiene parajes preciosos que atraen a turistas de medio mundo– y colaboradora del Majorca Daily Bulletin, ha sido mamá de un precioso niño al que llaman Víctor, como su papi, y que les ha colmado de felicidad. El alumbramiento tuvo lugar en la Palma Planas, clínica muy mediática durante la pasada semana por su estancia en ella –por una revisión, dicen–, de la mujer de Rafa Nadal.

«Estamos bien todos»

Tras dejar la habitación, y antes de subir en el coche que los llevaría a casa, Amanda, su esposo y el pequeño, Víctor y Víctor Jr., respectivamente, posaron frente a la puerta del establecimiento. Una foto para el recuerdo e imprescindible en el álbum familiar. «No ha sido fácil, pero… –nos dijo Amanda–. Ya te contaré. Lo importante es que Víctor Jr. está bien… Que estamos bien todos, afortunadamente». Amanda y Víctor se casaron el 11 de mayo de 2019, en la iglesia de Sant Jaume, de Alcúdia. «Fue una boda muy bonita, en la que todos nos pudimos abrazar y besar –nos recordó Amanda–, cosa que un año después, a causa de la pandemia, no hubiéramos podido hacer. Por eso, y por otras muchas cosas, y sobre todo por la llegada de Víctor, nos sentimos sumamente felices». Pues salud y muchos años para disfrutarlo.