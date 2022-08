«Las redes sociales son como un ‘self service’, te encuentras de todo»

¿Has ligado alguna vez a través de una aplicación de internet? ¿Sabes qué tipo de hombres puedes encontrarte en ellas y cómo no llevarte sorpresas desagradables? Para todo el que tenga curiosidad, así es Versiones del amante internauta.net (Editorial Ibera, 2022), el primer libro escrito por David Jaén. Nacido en Jerez de la Frontera, criado en Palma y residente en Madrid desde hace seis años, donde ha estudiado Fotografía, Arte dramático y Audiovisuales, el mallorquín se basa en sus propias experiencias en las redes sociales especializadas en encontrar sexo o pareja.

Jaén lo convierte en toda una radiografía de las relaciones sexuales y sentimentales del siglo XXI, con una pizca de humor, otra de realidad, pero también mucha mala baba. Algo así como todo lo que siempre quiso saber sobre las apps para ligar y nunca se atrevió a preguntar. Versiones del amante internauta.net empezó a gestarse antes de la pandemia entre David y una amiga, Amanda, que iba a escribir la versión heterosexual, mientras que Jaén haría lo propio con la parte gay de los hombres en redes sociales. Las dos aceras del sexo en un mismo libro. Primero nació como idea para un cortometraje, pero había tantas historias que contar, tanto material, que finalmente apostaron por escribir un manual breve para ‘novatos’ en este tipo de aplicaciones.

«Descubrimos que hay muchos libros que te enseñan a ligar, también te encuentras con manuales sobre cómo utilizar estas aplicaciones tipo Tinder, Grindr o Meetic, pero no había ninguno que te contara con qué fauna te vas a topar», explica el autor, al tiempo que recuerda que la pandemia de coronavirus paralizó en parte el proyecto y que, después, su compañera decidió bajarse del carro.

En este sentido, Jaén da unas pinceladas del tipo de hombre que uno o una se puede encontrar en una red social centrada en el ligoteo: «Uno se topa con el chico de gimnasio, que solo se relaciona con musculados y que solo habla de rutinas en el gym. Al final el físico no es tan importante si no hay algo detrás de un buen torso; luego está el chico 10, guapo, educado, ‘cultureta’ y que te hace ghosting (desaparece sin dejar rastro) a las primeras de cambio; también te encuentras con el aventurero, que hace bici, escalada y maratones. Está tan ocupado que la relación es imposible; o el de las fotos borrosas, tan casuales que parece que no tiene ningún interés en estar ahí», apunta Jaén.

Portada del libro de David Jaén, 'Versiones del amante internauta.net'.

«Por experiencia propia, las redes son como un ‘self service’, te encuentras de todo. Hay gente imbécil, buen sexo, amistades que llegan a ser verdaderas y hasta un marido, como me pasó a mí. Pero hasta llegar ahí, te pasan todo tipo de situaciones. Una vez acompañé a un posible ligue, antes de liarnos, a elegir una televisión, iniciar todos los trámites para pagarla a plazos y ayudarle a subirla al coche. Después de eso se marchó, y ahí me quedé, sintiéndome como un idiota y pensando que no me podía estar pasando a mí».