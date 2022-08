Dime dónde vives y te diré cómo eres. Son muchos los estereotipos que se difunden sobre los barrios, según el lugar en el que vives te consideran de una forma u otra. Así queda plasmado en la aplicación Hoodmaps, una web que te permite ver por zonas cuáles son los estereotipos que los ciudadanos ponen a sus vecinos. El mapa está creado por el programador Peter Levels, proveniente de Holanda, y está basada en las opiniones de los propios usuarios de la web.

La mayoría de adjetivos están puestos en clave de humor, ya que buscan hacer reír y otros que, desgraciadamente, se basan en preconcepciones problemáticas, como por ejemplo la zona de Son Banya en la que la definen como «drogas». El centro de Palma lo definen como «Cristo per aquí no es pot caminar» o la parte de Paseo Marítimo como «un temps hi havia marxa». A través de este enlace puedes acceder al mapa y ver como definen a tu barriada.

Puedes tanto navegar por el mapa de forma manual como con el menú de la izquierda y puedes modificar el mapa para que te muestre etiquetas o lugares de interés de distintos tipos. Cualquier usuario puede pintar la zona como quiera, y añadir aquella definición que considera que falta. ¿Cómo definirías tu barrio?