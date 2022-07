La bebida mexicana más emblemática está de enhorabuena, este domingo se celebra el Día Internacional del Tequila, un destilado cuyo consumo no deja de crecer. Se estima que su producción en México superó los 130 millones de litros en el primer semestre de este año, un incremento significativo en contraste con el mismo periodo del curso pasado. El agave, una especie de piña para los profanos, es la planta que se somete a un minucioso proceso elaborativo que culmina en el interior de una botella. El tequila 100% agave se elabora únicamente a partir de azúcar procedente de esta planta y, dependiendo del tiempo y el modo de maduración, podemos distinguir entre las siguientes variedades de tequila: blanco, joven, reposado, añejo y extra añejo.

El 24 de julio no es una fecha elegida al azar, este domingo se celebra el Día Internacional del Tequila para conmemorar que la Unesco declaró como patrimonio mundial las antiguas instalaciones industriales de Tequila, el pueblo de Jalisco del occidente de México donde se originó esta bebida, patrimonio universal de la cultura mexicana y perfecto colofón de sobremesa en el restaurante Xolotl de Palma. «Tenemos una carta con 11 cócteles y todos llevan tequilas de muy buena calidad. Los hay blancos, que no tienen reposado, son destilaciones sin colorantes; y luego están los añejos, que se reposan en barrica. También tenemos los cristalinos, que están muy de moda, son tequilas que se añejan pero a los que luego se les somete a un proceso para quitarles el color y quedar cristalinos», expresa con su dulce acento michoacano Cecilia Velázquez, una mexicana que recaló en la Isla en 2010.

La michoacana Cecilia Velázquez, del restaurante Xolotl de Palma.

Sobremesa

Para celebrar el Día Internacional del Tequila, Xolotl estrena este domingo «una carta con nuevos cócteles». Asegura Cecilia que en la sobremesa el cóctel que más triunfa es el Margarita, «un clásico que preparamos con un poquito de sirope de agave para que no quede tan seco y sea más ligero». El Margarita es uno de los embajadores más fervientes de la cultura mexicana, según Drinks Internacional, se consumen un promedio 185 mil cada hora solo en Estados Unidos. Mauricio Mergold, propietario de El Apapacho en Palma, se describe como ‘defectuoso’ cuando le preguntamos su procedencia. «El gentilicio de la gente de México D.F. es defectuoso», desliza socarrón. Por momentos su bigotito nos recuerda al de Mario Moreno Cantinflas, aunque el bueno de Mauricio no es un adorable gandul como el inigualable cómico azteca. Lleva años luchando por inscribir su nombre en la restauración local, pero hoy hemos venido a hablar de tequila. Así que, ni corto ni perezoso, nos prepara tres en un periquete: Perro burro, Vampiro y, como no podía ser de otra forma, el Margarita. Todos cuentan con el tequila como ingrediente dinamizador. Tras cada trago, Mauricio recomienda tomar un chupito de sangrita. «Lo inventó una señora de la alta burguesía mexicana, a la que le parecía de mal gusto chupar un limón tras dar un trago de tequila. Lleva jugo de naranja, limón, tomate, sal, azúcar, laurel, pimienta y clavo».

Gabriela Mijas y Cristian Balta, de la coctelería Agabar de Palma.

Para acabar, nos dirigimos a la coctelería Agabar, en el corazón de Palma, donde nos reciben Gabriela Mijas y Cristian Balta. Explica la primera que aquí «cada día celebramos el destilado de agave, independientemente de si es tequila o mezcal». Cuentan con una ingente cantidad, «unas 60 referencias distintas, la mayor oferta de Balears». Cristian añade que «solo para los destilados de tequila tenemos ocho distribuidores diferentes», mientras lo explica se pone manos a la obra. Con la misma pericia que Tom Cruise preparaba sus mejunjes en Cocktail se desempeña nuestro particular barman. Agita arriba y abajo... et voilà! Ante nuestros ojos brillan dos magníficos cócteles: la Paloma clásico, «a base de tequila, lima y pomelo» y, nuevamente, el gran embajador azteca, un Margarita verde. «La clientela lo que más pide es la Margarita y el Sexy Paloma, están en nuestra carta que, justamente, acabamos de cambiar». La carta está constantemente reciclándose, «siempre escuchamos a la gente para que las nuevas creaciones vayan en la dirección de sus preferencias», zanja Cristian.