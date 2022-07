Mallorca no es solo días eternos de playa, también cuenta con una amplia oferta de planes de ocio para disfrutar de los días de verano. Teatro, música, ocio familiar, fiestas populares, mercados y estrenos de cartelera son algunas de las opciones para disfrutar de los días libres. Durante los meses estivales apetece hacer planes que permitan disfrutar de las buen tiempo, de los ratitos al sol y los momentos relajantes para desconectar. Si todavía no tienes planes o te has quedado sin ideas, aquí tienes algunas propuestas para no aburrirte durante el fin de semana:

Fiestas y verbenas Con el mes de julio empiezan las fiestas populares y verbenas en los pueblos de Mallorca. Este primer fin de semana se celebran las de Sant Pere en el Port d'Alcúdia y, también, en la Colónia de Sant Pere. En Campanet también están de celebración y para el viernes hay organizado un correfoc en la plaza de Son Bordoy y, el sábado, tendrá lugar su ya multitudinario Carnaval d'estiu. En Marratxí sigue la programación de las fiestas de Sant Marçal en las que habrá varios conciertos estos días, Sopa de Cabra+Anegats (2 de julio), Los Javaloyas (30 de junio), Tomeu Penya (30 de junio) o Marrockxí 2022 (1 de julio) con las bandas de rock locales. Conciertos Noticias relacionadas Cine gratis y para todos los públicos en las playas de Mallorca: Consulta aquí el programa completo Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira: El vicio de cantar 1965-2022. Con este tour, el reconocido cantautor se despide personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo. Serrat ha visitado de forma habitual en todas sus giras la Isla, y este concierto, tal y como avanzó este diario, no podía faltar en la programación. El concierto en Palma será en el recinto de Son Fusteret el día 3 de julio, a las 22.00 horas, con apertura de puertas a las 20.30. Las entradas tienen un precio de entre 66 y 98 euros. Cine en la playa 'Cinema Lliure a la Platja' debutará este verano en las playas de Mallorca. En concreto, en las playas de Can Pere Antoni, Can Pastilla y s'Arenal, en Palma; en Camp de Mar y Sant Elm, en Andratx, y en la playa de Tamarells, en Pollença. Las proyecciones comenzarán el 29 y 30 de junio en Pollença, seguidas de Palma, los días 1, 2 y 3 de julio, y acabarán el 4 y 5 de julio en Andratx. La entrada es libre y abierta a todo el mundo, no es necesario reservar. Puedes consultar aquí el programa de películas y horarios completo. Estrenos de cartelera La precuela de Los Minions, una comedia sobre las aplicaciones de citas protagonizada por Malena Alterio o el nuevo filme de Mia Hansen-Løve inspirado en Ingmar Bergman encabezan los estrenos de la cartelera de cine de esta semana.