'Cinema Lliure a la Platja' debutará este verano en las playas de Mallorca. En concreto, en las playas de Can Pere Antoni, Can Pastilla y s'Arenal, en Palma; en Camp de Mar y Sant Elm, en Andratx, y en la playa de Tamarells, en Pollença. Las proyecciones comenzarán el 29 y 30 de junio en Pollença, seguidas de Palma, los días 1, 2 y 3 de junio, y acabarán el 4 y 5 de julio en Andratx. La entrada es libre y abierta a todo el mundo, no es necesario reservar.

Será la primera vez que se celebra 'Cinema Lliure a la Platja' en Mallorca, una muestra de cine independiente a pie de playa que se celebra durante las niches de verano en Cataluña desde hace once años. 'Cinema Lliure a la Platja' programará un total de seis películas que han pasado por festivales de cine de renombre. A la hora de seleccionar los largometrajes se han tenido en cuenta a todos los públicos para que «todo el mundo pueda disfrutar de buen cine en las noches de verano», detalló la organización en un comunicado. De esta forma, habrá una sesión dirigida al público familiar. Las películas se proyectarán cuando se ponga el sol, es decir, cuando la oscuridad sea óptima para ello, entre las 21.30 y las 22 horas. Estas son las películas que se podrán ver: - Las vidas de Marona. Sinopsis: Víctima de un accidente, la perrita Marona recuerda los diferentes propietarios y propietarias que ha tenido y querido a lo largo de su vida. Su empatía inagotable y su recorrido vital se convierten en una lección de amor. En Pollença (29/06): en francés y subtítulos en catalán

En Can Pere Antoni (01/07): en catalán y subtítulos en catalán

En Camp de Mar (04/07): en francés y subtítulos en castellano



- Sis dies corrents. Basada en situaciones y personajes reales, relata el día a día de la vida de Moha, Valero y Pep, trabajadores de una pequeña empresa de fontanería y electricidad en la periferia de Barcelona. Durante una semana Moha, el más joven, tendrá que demostrar que está preparado para sustituir al Pep, que se jubila. Pero Valero considera que Moha no da el perfil, y duda de que los clientes acepten a un trabajador marroquí en su casa. Playa del Arenal (Palma) - Vie. 3 de julio

Playa de Sant Elm (Andratx) - Dom. 5 de julio - La vida era eso. Sinopsis: Dos mujeres españolas de generaciones distintas coinciden en la habitación de un hospital en Bélgica. María vive allí desde hace décadas tras emigrar en su juventud, y Verónica acaba de llegar, buscando las oportunidades que nunca encontró en España. Entre ellas se forja una peculiar amistad que llevará a María a emprender un viaje de vuelta al sur de España con una insólita misión. Lo que comienza como un viaje en busca de las raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para abrirse al mundo y para cuestionarse ciertos principios en los que basó su vida. Playa de Tamarells, frente a la Avenida París (Pollença) - Jue. 30 de junio

Playa de Can Pastilla (Palma) - Sáb. 2 de julio Antes de cada película se proyectará un cortometraje. Ulises serán antes de Las vidas de Marona; Tu rastro en el mar (convocatoria nuevo talento), antes del largometraje La vida era eso y Hostal Orión

antes de Sis dies corrents.