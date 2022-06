Los socorristas de Ciutat Jardí están en pie de guerra. Como todos los de las playas de Palma. Y lo están contra la empresa que en esta cuestión lleva la playa y, por ende, del Ajuntament, que es quien da la concesión, cosa que demostrarán hoy manifestándose frente a Cort, mientras dure el pleno de junio. En primer lugar, los socorristas piden que les cambien el rango. Piden pasar de pertenecer a Mantenimiento de instalaciones deportivas y acuáticas, que es como están considerados, a tener un convenio específico de playa, lo que significa tener que cambiar muchas cosas, entre otras: una torre de vigilancia cada doscientos metros, además en condiciones, y no como la única que hay ahora, en la que se pasan las horas sin ningún tipo de protección contra rayos solares, tormentas de viento y lluvia y temporales, y con difícil acceso a la misma, lo que resta movilidad cuando se produce una emergencia.

Por otra parte, si el servicio de hamacas funciona desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde, ¿por qué ellos comienzan a las diez y terminan a las 19,30 horas? Más de una vez han llegado, y se han encontrado con una persona muerta, ahogada. Y como se van media hora antes de que se comience a ir la gente, tienen miedo de que si se produce una emergencia, al ya no estar allí, no la podrán atender. «De ahí que pidamos –dice Miguel Labrador, uno de los siete supervisores de las playas del municipio– un convenio específico. Por eso, también para eliminar las carencias que tenemos ahora, que no son pocas».

Deficiencias en caseta de vigilancia, bolsa de medicamentos, aletas, carrito...

Lo que reclaman

Y a continuación nos las enumera: «No tenemos moto acuática, por lo que si se produce una emergencia lejos, tenemos que ir nadando, llegando más tarde de lo que quisiéramos». «Las bolsas para emergencias que contienen todo lo necesario para afrontarlas, dejan bastante que desear». «Este puesto de socorrista cuenta con tan solo un juego de aletas para nadar más rápido. Por tanto, solo uno de nosotros puede hacer uso de ellas». «Los transportes de accesibilidad al mar para personas discapacitadas, o están rotos, o les faltan elementos que les restan operatividad, o tienen las ruedas en pésimo estado, incluso agujereadas». «Por otra parte, el servicio de accesibilidad para discapacitados comienza el 1 de junio, cuando en meses anteriores ya acude la gente a bañarse, entre ellas, ellos, pero no pueden bañarse pues el servicio no está operativo». «Los servicios para el público son de madera, y su estado es más bien deprimente y algunos de los elementos de las duchas están rotos». Y en cuanto a los sueldos de estos trabajadores, cuya responsabilidad es mucha, son de unos 1.000 euros. Y eso, repetimos, que sus servicios son considerados esenciales. Repasando la lista de carencias, a las que hemos de añadir la licra, o camiseta que se coloca debajo de la camisa a fin de protegerlos de los rayos UV (ultravioleta) del sol, cremas protectoras de calidad, etc. Por ello urge la creación del convenio específico.

Este jueves, a las 18,30

lntes de que se nos olvide, una aclaración. Nos comentaba Juan Campos que el cierre de Discos ¡Oh! será este jueves a las 18,30 horas. En la despedida habrá un aperitivo. Y al día siguiente, 1 de julio, entrega las llaves. Así que mañana, ¡todos con Campos!

Josep Lluís Bauzá preguntará por la calle General Ricardo Ortega.

El cartel lo dejaba bien claro: Renovación integral de General Ricardo Ortega. En cambio, la realidad es que solo ha sido renovada la mitad de la calle.

Pleno de Cort

Y volviendo a los plenos en Cort... Mañana, 30 de junio, hay pleno en Cort, en el que, además de la presencia de los socorristas, se espera que el concejal de la oposición Josep Lluís Bauzá –pertenece al partido Coalició per Palma– le pregunte al alcalde Hila por qué no termina de remodelar el tramo que queda de General Ricardo Ortega, al que recordará, además, su compromiso en remodelar completamente dicha calle; es más, no solo se lo recordará, sino que le recordará también que dicha promesa quedó plasmada en una valla publicitaria colocada en dicha calle, y... Pues que ya puestos, entre otras cosas, va a reclamar la finalización de esa reforma –como se comprometió ante los vecinos cuando visitó dicha zona–, porque las aceras de este tramo todavía no remodelado siguen intransitables, provocando caídas a quienes caminan por ellas. Porque las ratas salen de las alcantarillas y se pasean por dónde quieren como Pedro por su casa. Porque las ramas de algunos árboles se siguen cayendo sobre la acera, lo cual es un peligro para los viandantes. Porque hay varios coches abandonados. Porque por allí no han visto un policía local desde hace meses, lo cual da luz verde a que los cacos hagan su agosto en cualquier día del año. Y porque, por no haber, no hay ni Asociación de Vecinos… Que la hubo, pero que nadie sabe por qué desapareció. Pues sí, va a ser un pleno municipal muy interesante, no solo por las preguntas del citado concejal sino por las respuestas que pueda dar el alcalde, sobre todo en lo referente a la remodelación total de la calle... Incompleta a día de hoy.