No se trata de un episodio de la serie de Netflix Intimidad, cuya trama se centra en la filtración de vídeos de contenido sexual de dos de sus protagonistas. Si no que es algo real y le ha sucedido al actor y presentador Santi Millán. Este domingo se ha filtrado un vídeo en el que se puede ver al catalán mantener relaciones sexuales con una mujer que aparentemente no es su esposa.

El mencionado vídeo se ha compartido en varias redes sociales y rápidamente se ha convertido en trending topic. Se desconoce el origen de la filtración o si el actor ha sido víctima de un hackeo. La filtración de un vídeo de carácter íntimo puede ser constitutivo de delito ya que el Código Penal tipifica penas de cárcel y multas económicas por revelación de secretos. El acto no ha querido hacer comentarios sobre las imágenes y ha asegurado «Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar», según recoge el diario nacional ABC.