Visteis el reportaje a la cantante Chanel Terrero, obra de Julián Aguirre, que publicó Ultima Hora la pasada semana? Fue, sin duda, uno de los mejores trabajos periodísticos, con famosos como protagonistas, que se ha hecho en los últimos tiempos. Y lo decimos con conocimiento de causa, eh… Pues en muchos años, no recordamos otro parecido, sobre todo por lo oportuno que fue –hacía una semana que Chanel había impactado en Eurovisión; por lo cual, todo el mundo quería saber de ella–, y por lo bien que lo hizo el colega, ‘amatojado’ –escondido–, sin que le vieran, gracias a que supo aguantar la presión que supone estar en el sitio adecuado, sin moverse… O moviéndose discretamente para no ser visto… Porque está claro que se movió, dada la diversidad de fotos que hizo.

Aparte de lo dicho, pues es justo reconocer que tras un reportaje hay un trabajo, a veces complicado, y que encima le tiene a uno un montón de horas bajo un sol insoportable, Julián con este trabajo dejó claro por qué muchos famosos no quieren reportajes ‘robados’, y más aquellos cuyo trabajo depende de su imagen. Sí, porque gracias a un ‘robado’, se ve cómo son algunas de esas personas, se ve su realidad, que en un posado-pactado se muestra idílica, pues está todo preparado, desde el escenario a las posturas. Incluso para que todo salga bien, se llevan estilistas, peluqueros, maquilladores… Incluso se espera a que el sol esté en el sitio ideal para que no haya sombras ni contraluces, lo cual ahí no sucedió, sino más bien todo lo contrario: no fue ‘posado’, sino ‘robado’, y como nada se pactó –en este caso la experiencia aconseja al periodista disparar y luego preguntar… Y más en Mallorca, donde si uno pregunta antes, nunca hará la foto–. Por eso, aquí te pillo y aquí te mato… Por lo que imaginamos que a quién menos gustó el reportaje fue a la propia Chanel, que, estéticamente, nada que ver con la Chanel que nos asombró en Eurovisión. Una imagen –la que vimos en ensayos y durante el festival– ganada a pulso, a costa de horas, meses, años de trabajo hasta lograr casi rayar la perfección. Una imagen –volvemos a la de la playa– que seguramente hubiera sido distinta en el caso de que el reportaje, en vez de un ‘robado’, donde, repetimos, se refleja la realidad del protagonista mal que pese, hubiera sido un pactado, en que se camufla esta a través de luces, maquillajes, ángulos de enfoque, inspiraciones profundas de aire… Y lo decimos también porque el pactado, gracias a lo apuntado, hubiera mejorado en mucho el aspecto de Chanel… Aunque tampoco hubiera sido el real de la Chanel que va a la playa con su novio como cualquier otro no famoso, y que no es otro como el que mostró el reportaje de Julián, quién seguramente seleccionó las mejores fotos, las que ella estuviera mejor, pero… ¡Que hem de fer! Lo que es, es lo que se ve.

Julián Aguirre en un día cualquiera.

...ni de necios y engreídos

¡Ah!, y otra cosa. Julián sigue currando. Es consciente de que su reportaje ha tenido eco a nivel nacional, pero como la vida sigue, él sigue con ella, por lo que aparca ese éxito, y mantiene la guardia alta por lo que pueda llegar hoy, mañana… Porque pobre del reportero que se coloque medallas y no tenga en cuenta que ‘si hoy metí yo el gol, mañana me lo pueden meter a mí’. Porque en esta vida, lo que cuenta es el día a día, y eso el colega lo sabe. Sí, ser reportero no es una profesión de cínicos –decía Kapuscinski–, ni tampoco de necios y engreídos –apostillamos quienes llevamos muchos años en este oficio–. Por eso no será el primer gol que Aguirre marque esta temporada…

Carolina Coll, Kathleen Bendelack, Patricia Chinchilla, Celia Velasco, Ricardo Juárez, Xisca Castell, Emilio Cardona y Manolito de Teba, en la inauguración.

Inauguración

El pasado sábado estuvimos en Son Rapinya, en la inauguración del bufete de los abogados Juan Prat, Carolina Coll y Ricardo Juárez, que son un veterano y dos jovencísimos letrados, que lograron reunir a un numeroso grupo de amigos, conocidos y clientes, entre los que vimos a la escritora y actriz inglesa Kathlenn Bendelak, Manolito de Teba, los también escritores Carlos Ordinas, y su hija, Alexia, y Celia Velasco, que a punto está de presentar su último libro, Al salir de las sombras; el pintor Pepe Aranda, con su novia, Alicia Jane, el también pintor Max Cantrell y su mujer, Eva Medina; el ex futbolista del Mallorca, Miguel Matamoros, y su hija, Patricia Chinchilla, abuelo y madre de Ricardo Juárez, uno de los socios del bufete, y… Pues que muchos éxitos a los tres abogados en su andadura desde su recién estrenada sede.

Silvester también pinta.

¿Bulo o realidad?

Y pues que, durante el acto de presentación, entre trozo de tortilla viene, trozo de coca con verdura va, se nos acerca uno que conocemos de otras fiestas y saraos, y, bajando la voz, nos suelta que «no digas quién te lo dice, o sea, no me delates, pero… No sé si lo sabrás… Pero este verano, no sé la fecha, viene a Mallorca Silvester Stallone. Y viene a exponer en un ayuntamiento de la Isla. Porque, además de que en el cine no para de soltar mamporros a diestro y siniestro, en la vida real también pinta. Iba a venir el año pasado, pero por lo de la pandemia, lo suspendió».

Cena, Liverpool y Real Madrid

Como no es 28 de diciembre, tomamos nota y… ¡Pues a ver qué pasa! Porque si a menudo vienen famosos, ¿por qué no puede venir Stallone? Aunque lo de venir para exponer se nos hace un poco más cuesta arriba, pero… ¿Y por qué no? La noche la terminamos cenando en la terraza del hotel Artmadams en compañía de Jürgen y su esposa, Nati Expósito. Cenamos ricamente, muy bien atendidos por el servicio –por la camarera, que es genial–, y muy tranquilitos, pues todo el mundo estaba viendo el Liverpool-Real Madrid. Jürgen, tras su quinta operación de cáncer, está muy animado, a la espera de los resultados del TACque le han hecho días atrás. Por cierto, se sigue tratando con cannabis medicinal, de lo que hablará, como os conté, el próximo viernes en Yerba buena. Pues ahí estaremos.