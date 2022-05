Los planes de la cantante en la Isla

La cantante ha dedicado su estancia en Mallorca, principalmente ha descansar y pasar tiempo con su novio, el productor musical Bastian Iglesias. Una escapada romántica a la isla donde la intérprete de SloMo ha disfrutado de varias puestas de sol. La que más enamoró a la pareja fue la que pudo divisar desde Sa Foradada, donde Chanel pasó desapercibida entre quienes se reunían a contemplar el atardecer.

Otro de los planes de la artista era desconectar, algo que no ha podido realizar del todo, ya que en todo momento ha estado pendiente de su teléfono móvil y las redes sociales, pese a no publicar ninguna imagen para no desvelar dónde se encontraba. Aún así, han tenido tiempo de bañarse en aguas de Mallorca, sin duda uno de los deseos de la pareja, tras meses de separación por la intensa preparación para Eurovisión. El cambio de ciclo profesional para la cantante hispano cubana comenzó en diciembre, cuando fue unas de las artistas seleccionadas para participar en el Benidorm Fest.

Su elección contra pronóstico para representar a España en Eurovisión dio inicio a toda una serie de actuaciones por toda Europa para dar a conocer su rítmico SloMo, que coronó el pasado 14 de mayo en la final de Eurovisión logrando un meritorio tercer puesto. Atrás deja meses de preparación vocal, baile, horas de entrenamiento en la cinta de correr con tacones y mascarilla para ganar fondo. No hay duda de que unos días de descanso más que merecidos era lo que necesitaba la cantante y actriz.