David Bustamante da el salto al boxeo de la mano de Ibai

David Bustamante se convirtió la noche de este miércoles en el nombre más repetido en Twitter. El cantante se enfrentará a Mister Jägger en la segunda velada de boxeo organizada por Ibai Llanos, un fichaje que se produce tras la caída del cartel de Jaime Llorente. La sorpresa entre los seguidores del streamer ha sido mayúscula pero el exconcursante de Operación Triunfo tiene claro que va a ir a por todas: «Ya estoy preparado para la velada 2 de Ibai Llanos. Hínchate a brócoli Mister Jägger anda, que te va a hacer falta», ha escrito en su Twitter.

El cántabro es un apasionado del deporte y ya ha demostrado en más de una ocasión en sus redes sociales que lo practica de forma habitual. Ahora, tiene poco más de un mes para prepararse para este combate, ya que la velada tendrá lugar el próximo 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona. Por su parte Alberto Redondo Jiménez, más conocido como Míster Jägger, además de ser un conocido youtuber madrileño y ganó la primera velada de Ibai. Tal y como se puede ver en el cartel oficial, habrá otros cuatro enfrentamientos: Momo vs. Viruzz, Carola vs. Spursito, Ari Gameplays vs. Paracetamor y Luzu vs. Lolito.

Pero no todo será boxeo, porque en el esperado evento también contará las actuaciones musicales de Nicki Nicole, Rels B, Bizarrap y Duki. Tal y como detalla Mundo Deportivo se pondrán a disposición del público un total de 12.000 entradas para ver el evento en directo y sus precios oscilarán entre los 25 y los 80 euros. Además, la velada se emitirá al completo y de forma gratuita a través del Twitch de Ibai. La primera edición fue vista por más de 1,5 millones de personas y se espera que esta año tenga la misma o incluso más repercusión.