Magia en el escenario

La vigesimocuarta edición del Festival Internacional Teatre de Teresetes arranca este domingo y durante siete días presentará una completa y variada programación. Libre ya de las restricciones impuestas por la pandemia en las dos últimas ediciones, el festival vuelve a tener todos los teatros y sedes con aforo completo.

Más de una veintena de propuestas escénicas, instalaciones, conciertos, talleres, conferencias y debates para llevar el arte de la manipulación a lo más alto. Como es habitual, el Festival Internacional cuenta con amplia presencia de propuestas de la Isla, que se combinarán con estrenos de espectáculos internacionales y nacionales invitados especialmente para la ocasión.

En esta vigesimocuarta edición, el objetivo del Festival de Teresetes sigue intacto después de casi un cuarto de siglo de vida, y no es otro que poder ofrecer al público teatro actual y destacado del género de las marionetas, los objetos, las sombras y artes asociadas, en una programación variada que combina trabajos de vanguardia con propuestas más tradicionales, tal y como destacan sus organizadores. Hasta la fecha, el festival ha acogido a un total de 199.400 espectadores, 1.173 representaciones y 275 compañías profesionales de todo el mundo (106 internacionales y 169 nacionales) y este 2022 vuelve con mucha fuerza, con espectáculos innovadores y de calidad.

Actuaciones

El programa de este año incluye un total de 54 actuaciones (28 en Palma y 26 en los municipios), espectáculos que llegan de la mano de 21 compañías procedentes de Canadà, Eslovaquia, Francia, México, Chequia, Andalucía, Aragón, Cataluña y Mallorca. Compañías profesionales que llenarán el Festival de espectáculos variados para todos los gustos, para un público infantil y familiar, pero también para jóvenes y adultos.

Los Titiriteros de Binéfar, de Aragón, con ‘Chorpatélicos’.

3. Petit Bonhom, de Catalunya, con ‘Cocoué’.

Las compañías internacionales son cinco: La Fille du Laitier, con Macbeth Muet, de Canadá; Mondomeraki, con Magdalena, la otra Frida, de México; Piki Theatre, con Sobre el noveno mes, de Eslovaquia; Teátr Pavla Smída, con Un cuento del viento, de Chequia; y Théâtre Désaccordé, con Líneas traviesas, de Francia. Las compañías nacionales son Galiot Teatre, de Catalunya, con Munta titella i Giravolta titelles; Los Titiriteros de Binéfar, de Aragón, con Chorpatélicos; Pep i Sira Aymerich, de Catalunya, con ¿El lloc? de ser nosaltres; Petit Bonhom, de Catalunya, con Cocoué; Ymedio Teatro, de Andalucía con EcO; y Ytuquepintas, de Catalunya, con Somnis de sorra.

En cuanto a las compañías mallorquinas, son once: Besllum, con Ephemeral presences, Cordyline australis; Cases-Xesca Salvà, con Cases x kids; Centimets Teatre, con Cometagiroavió; Coma14, con On és quan ja no hi és?; Conte Contat, con Clàssics del terror; Fundició de Teatre Dada Gugu, con Es cove ple; Estudi Zero Teatre, con El follet blavet; Joana Gomila & Laia Vallès, con el concierto del nuevo disco Paradís; Manipulats, con Trot; Moviments, con Bravura; y La Fornal d’Espectacles, con La pingüina viatgera. La programación completa de la edición 2022 del Festival se puede consultar en la página web oficial: www.festivalteresetesmallorca.cat.