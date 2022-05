Llegó por primera vez a Mallorca en 1999, para rodar Presence of Mind, con Lauren Bacall y Harvey Keitel. Desde aquel momento, Sadie Frost (Londres 1965) se enamoró de la Isla. «Recuerdo que pasamos dos meses viviendo aquí y me enamoré del lugar. Desde entonces he estado yendo y viniendo regularmente. Tengo muchos amigos que viven o tienen casas de vacaciones en la Isla, así que es genial estar de vuelta», comentó Sadie Frost recientemente a Humphrey Carter, periodista del digital Majorca Daily Bulletin, quien ha publicado que la actriz ha comprado una casa en Mallorca.

Se trata de una casa de piedra, en el centro del pueblo de Sóller. Una vivienda, no muy grande, con mucho carácter y detalles mallorquines. Propiedad que comenzó a buscar el pasado año, entre Deià y Sóller, sus dos localidades favoritas y por las que se mueve como una vecina más durante el verano. Bob Geldof, la modelo Kate Moss y el empresario Richard Branson son algunas de sus amistades con las que coincide en la Isla, y aquí han pasado muchas de sus vacaciones sus cuatro hijos, Iris, Rafferty y Rudy Law, fruto de su matrimonio con el actor Jude Law, y Finlay Munro Kemp, que tuvo con Gary Kemp, compositor y músico de la banda de pop Spandau Ballet. Cine y moda Pese a tener una dilatada y exitosa carrera en el cine, uno de los papeles que le catapultó a la fama mundial fue el de Lucy, una vampira, en Drácula, de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. Curiosamente, a Sadie no le gusta ver el trabajo que ha protagonizado ni las películas de terror. Algo extraño, considerando que una de sus mejores interpretaciones fue la de Drácula. La adquisición de su casa mallorquina coincide con otro gran éxito en su vida profesional, ya que la actriz, apasionada de la moda, debutó el pasado año como directora en el largometraje Quant, sobre la vida del icono de la moda de los años sesenta, Mary Quant. Un documental, con excelentes críticas, que abrió ayer el festival Moritz Feed Dog en Barcelona. Sobre cuáles son los motivos que han llevado a la multifacética Frost a debutar en la dirección audiovisual con este proyecto, la británica afirmó que se trata sobre todo de reivindicar la herencia cultural. «Tuve una conversación con mi hija, que está estudiando textiles en la universidad, y no sabía quién era Quant». En el documental aparecen Kate Moss, Edward Enninful, Vivienne Westwood y Dave Davies de The Kinks, entre otros. En el mundo de la moda, comenzó cofundando la marca Frost French con su amiga Jemima French. La marca comenzó en lencería y se expandió a colecciones de ropa. Prendas que continúan con éxito sobre las pasarelas, tanto que Iris, la hija mediana de Jude Law y Sadie Frost y ahijada de Kate Moss, es una de las tops models del momento que en numerosas ocasiones ha lucido, tanto sobre la alfombra roja como en su día a día, diseños de la marca de su madre. Pese a ser asidua a Mallorca y tener muy buenos amigos, Sadie Frost no suele aparecer en los multitudinarios actos sociales. Prefiere la discreción, alejarse de las cámaras y asistir a fiestas privadas. Ulisses Marreiros, director del hotel Belmond La Residencia, presentó en 2018 la nueva Suite 67, habitación en la que se alojó la actriz británica, y desde entonces Sadie Frost frecuenta este lujoso hotel en Deià. La actriz durante su estancia en el hotel La Residencia, en Deià. A falta de cinco semanas para que Sadie Frost cumpla 57 años, un aniversario que quizás celebre en Mallorca, vive una de sus mejores etapas profesionales, con gran estabilidad y una agenda rebosante de proyectos. Momento también muy dulce con sus cuatro hijos, quienes esperan conocer su nueva casa de Sóller.