Hola Chata, ¿cómo estás?

¿Te sorprende mi barbilla?

Voy sin mascarilla, es normal



Pues es que estaba aquí solo

Me había quitado el bozal

Me entró melancolía

Y te tenía que hablar



No pienso llevar mascarilla en la cabaña del Turmo

Si alguien dice algo me lo cargo del disgusto