Jada Pinkett da la espalda a Will Smith: «Su reacción fue exagerada»

Más de dos semanas después de la polémica bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar, Jada Pinkett Smith ha reconocido que la reacción de su marido fue «exagerada». Una persona cercana a la pareja, recogida por Us Weekly, ha compartido la opinión de la actriz: «Fue en el calor del momento y reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe y ella lo sabe. Están de acuerdo en que exageró». Además, Jada critica que «no necesitaba su protección» tras la broma del humorista sobre su alopecia.

«Ella no es el tipo de mujer que necesita protección. No la necesitaba para hacer lo que él hizo. Es una mujer muy fuerte, obstinada, y puede pelear sus propias batallas», ha explicado la citada fuente al medio estadounidense. Eso sí, también ha querido aclarar que no está enfadada con su marido. Estas declaraciones del entorno del matrimonio muestran por primera vez de forma pública la opinión de la artista, ya que hasta la fecha únicamente había compartido una frase en sus redes sociales: «This is a season for healing and I'm here for it (ahora es tiempo para curar y estoy aquí para ello)».

Este mismo viernes la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood se reúne este para decidir las sanciones que aplicará a Will por abofetear a Chris. El actor abandonó la organización bajo su propia voluntad, por este motivo ya no es necesario cumplir con el plazo de 15 días para que él aportara su visión de los hechos. A pesar de que Smith decidió salir de la institución, que cuenta con casi 10.000 profesionales del mundo del cine, su junta directiva continúa con el proceso abierto.

Tras la salida del intérprete por su propio pie, la expulsión ya se no baraja como uno de los castigos, que aún así podrían incluir el veto para futuras nominaciones o ceremonias, permanente o temporal, así como la retirada del Oscar, una medida sin precedentes en el caso de problemas de conducta. Las reacciones al momento siguen ocupando titulares, incluso en los tabloides británicos como The Sun, que afirma que Smith ingresó en una clínica de rehabilitación para gestionar su estrés. Asimismo, Netflix y Sony han suspendido la producción de las dos películas, Fast and Loose y Bad Boys 4, que iba a protagonizar.