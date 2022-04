El bofetón de Will Smith a Chris Rock no deja de tener consecuencias. Tras el revuelo mediático generado por la agresión en la gala de los Oscar el actor ha perdido contratos, de hecho, Netflix ha suspendido la producción de su próxima película, Fast and Loose. Pero las malas noticias para el interprete y su familia no cesan, según ha publicado The Sun, Smith ha ingresado en una clínica de rehabilitación para gestionar el estrés.

Noticias relacionadas Will Smith abandona la Academia de Hollywood Más noticias relacionadas (1) Así lo han revelado el diario británico, donde cuentan que el intérprete está muy afectado con su actuación, por lo que necesitará tiempo para reflexionar junto a expertos. «Will está muy afectado. Recibirá ayuda para lidiar con el estrés», ha dicho una fuente en el medio. De hecho, varios digitales internacionales apuntan a que ha ingresado por voluntad propia y que el lugar elegido es un centro lujoso que es frecuentado por personas de alto nivel adquisitivo y por famosos de Estados Unidos. Por el momento, no ha trascendido cuánto tiempo permanecerá hospitalizado, lo que nadie duda es que cuando reciba el alta podrá tomar ciertas decisiones que repercutirán en su carrera como actor. Will Smith ha reconocido estar «avergonzado» por su actitud en la última gala de los premios en Hollywood, discurso en el que califica su comportamiento de «inaceptable y inexcusable». No supo gestionar la broma de mal gusto sobre su mujer, Jada Pinkett, y reaccionó de la peor manera posible: «Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué».