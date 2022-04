Ana Rosa Quintana tendrá que ser operada en «apenas unos días»

Ana Rosa Quintana tendrá que someterse a una operación este mismo mes de abril, tal y como ha confirmado este miércoles Joaquín Prat. «Está espectacular, no parece que vaya a ser operada en apenas unos días», ha asegurado el presentador en El programa de Ana Rosa al ver una fotografía de la comunicadora practicando yoga. «Por el estado de ánimo y el estado físico, parece que no va a tener que afrontar esa intervención», ha remarcado en pleno directo.

Eso sí, el periodista ha querido tranquilizar a la audiencia: «La ven espectacular, como la vimos ayer, parece que no se ha sometido a ese tratamiento de quimioterapia». Y es que Prat disfrutó este martes de un día con su jefa: «Tuvimos la suerte de comernos un cocido en casa de Ana Rosa, le dijimos que hay mucha gente preguntando por ella y se animó a subir la foto haciendo yoga». Además, ha asegurado que está animada: «Ella está como siempre, un poquito mas delgada, pero tiene ese brillo en los ojos, esa actitud... está inalterable. Aquí te esperamos, Anita».

Ana Rosa, que está en tratamiento por el cáncer de mama que le han detectado, explicó en el mes de febrero a sus seguidores que se está tomando este tiempo para mejorar su hábitos: «Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos».

Joaquín Prat, sobre Ana Rosa: "Va a afrontar una intervención quirúrgica en apenas unos días"#AR6A

El pasado mes de noviembre Quintana comunicó en su programa que se iba a alejar de las pantallas durante un tiempo: «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia», confesó en pleno directo. Ahora, siete meses después de este anuncio, la periodista tendrá que someterse a una intervención.