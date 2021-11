Ana Rosa Quintana ha comunicado este martes en su programa que sufre cáncer de mama. La periodista ha dado la noticia a la audiencia nada más comenzar la emisión: «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado cáncer en una mama».

La comunicadora ha querido dar la noticia personalmente a los espectadores: «Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes. Normalmente y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando la COVID acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa».

Visiblemente emocionada ha agradecido a la audiencia su apoyo y ha explicado que este es uno de los momentos más duros de su vida: «Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida».

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

Eso sí, la madrileña se ha mostrado optimista con el diagnóstico: «Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia».

Ana Rosa ha asegurado que aunque no aparezca en pantalla, continuará trabajando: «Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo mas normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras y en la productora, esto es un bache, una prueba».

Tras el discurso de la comunicadora, Patricia Pardo ha cogido las riendas del programa que seguramente presentará durante la ausencia de Quintana.