Esta noche nos reímos es el show que cuenta con el humor del polifacético Jordi Sánchez, acompañado sobre el escenario de otros rostros conocidos como Jaime Gili, Xavier Deltell y Carolina Noriega. Jordi Sánchez (Barcelona 1964) vive uno de sus mejores momentos profesionales, mostrando su gran versatilidad en televisión, cine y teatro como actor, director y guionista.

Es imposible hacerle una entrevista sin mencionar a Antonio Recio, de La que se avecina. ¿Qué supuso para usted dar vida al personaje de la popular serie?

–Pues supuso el reconocimiento a nivel nacional, ya que por entonces solo era conocido en Catalunya y Balears por la serie Plats bruts. Supuso trabajo para mucho tiempo, lo cual fue importante con esa bonita crisis que nos llovió del cielo. Y por supuesto un subidón profesional. Me encanta hacer de Recio y me divierte jugar a ser él.

Se comenta que Antonio Recio podría abandonar La que se avecina. ¿Qué hay de cierto en ello?

–No solo no voy a hacerlo sino que empiezo ya a rodar la nueva temporada. Pero vamos, por comentar que no quede.

¿Que verá el público este viernes en Trui Teatre con Esta noche nos reímos?

–Verá a unos monologuistas que a mí me divierten muchísimo, y que no tienen nada que ver entre ellos, presentados por los dos presentadores más topes que te puedas imaginar. Y yo soy uno de esos presentadores inútiles y absurdos.

En estos momentos, se incorpora a la serie Entrevías, dando vida a Guillermo Salgado. ¿Qué me puede contar sobre el personaje?

–Salgado es un personaje precioso. Estoy encantado con él. Da mucho juego en la segunda temporada de Entrevías. Fue un regalo formar parte del elenco y del proyecto.

¿Qué destaca de Alimañas, su primera película como director, guionista y actor?

–Alimañas es una de esas cosas que empiezan siendo una idea y terminan convertidas en un proyecto profesional. Lo he hecho otras muchas veces con dos series para TV3 y también en teatro. En cine será la primera vez. Me hace una ilusión especial. Sobre todo porque lo hago con Pep Antón Gómez, con quien escribo desde hace más de veinte años. Parte de una obra que funcionó muy bien en España y fuera del país.

¿Cómo es Jordi Sánchez?

–Soy bastante normalito, si es que hay alguien normal. Me gusta mi gente y mis amigos y me encanta escribir y actuar. Y tengo la suerte inmensa de poder vivir de ello. Un regalo de la vida que agradezco mucho.

¿Participaría en un reality?

–No. Soy actor y me gusta la ficción. Al verdadero Jordi lo dejo para las comidas y cenas con compañeros y amigos. También para las entrevistas, claro. Soy reservado y me gusta mi espacio. En el mundo en el que vivimos todo el mundo enseña todo y habla y opina de todo. A mí eso no me viene bien. Igual que no me gusta ser el modelo de nadie tampoco me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer. Me gusta mi vida privada. Mis defectos y virtudes son míos y mis opciones de vida también. Pero enseñar mi trabajo me encanta.

Hace poco pasó la COVID. ¿Hay un antes y un después en su vida?

–Supongo que sí. Pero ya valoraba mi vida. No me hacía falta que me atropellara un carro para valorarla más.

Con lo que está sucediendo, ¿a la gente le quedan ganas de reír?

–A la gente le hace más falta que nunca. Hemos pasado de que te digan por la calle ‘cómo me río contigo’… a ‘gracias por hacernos olvidar lo mal que todo va...’.

¿Qué relación tiene con la Isla?

–He venido muchas veces a trabajar y me falta disfrutarla más. Tengo pendiente unas vacaciones largas con mallorquines con vocación de guía.