El fotógrafo urbex o de exploración urbana es aquel que fotografía lugares abandonados, pero que algún día tuvieron vida gracias a la gente que los habitó. También fotografía objetos relegados en algún sitio donde, sin que nadie se haya acordado más de ellos, han envejecido o se han deteriorado con el paso del tiempo. Jaume Gaviño, a quien conocimos hace unos meses, en Fotos con historia. Ruta fotográfica por Mallorca, y con quien nos tomamos un café la otra mañana, es un fotógrafo urbex, que en estos días tiene una exposición en la Casa de Cultura de Felanitx, su pueblo –magnífica exposición, dicho sea de paso–, compuesta por 51 imágenes, entre las que encontramos discotecas, salas de fiesta, plazas de toros, cuarteles, hoteles, chalets, muñecas, etc, todo instalado en el mayor de los olvidos en cualquier emplazamiento de la Isla, que por ser fotos para una expo urbex, no puede revelar. La exposición puede verse hasta el próximo 27 de los corrientes en el citado lugar. La muestra vale la pena, no solo por los elementos que contiene sino por el tratamiento Lightroom (algo parecido a Photoshop) que ha hecho en cada una de las imágenes.

«Debo decir –señala Jaume– que estoy muy contento y satisfecho por la respuesta que está tenido la exposición por parte del público, tanto que han tenido que hacer 200 catálogos más de la misma, ya que los 300 que hicieron se agotaron». Para Jaume Gaviño, hacer fotos de este tipo «significa descubrir la belleza en el olvido» y añade que, de entre todas las fotos que ha expuesto, «la que más me ha impactado a nivel emotivo ha sido la de la discoteca a la que iba de joven. Sí, porque verla, incluso en el estado de abandono y deterioro en que se encuentra, me ha traído muchos recuerdos de aquellos años».

Luego nos habla de que a veces se ha tenido que mimetizar con el paisaje, poniéndose una ropa especial, para que no le vieran. «Fue cuando fotografié una casa abandonada habitada por okupas que, naturalmente, no aparecen en la foto». Jaume, que estudió Arte en la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB), recuerda con cariño a su profesor de fotografía, José Luis Martín. Y nos recuerda también que con anterioridad a esta exposición hizo otra, también urbex, con fotografías de esculturas funerarias de tres cementerios, Montjuïc, Poble Nou (ambos de Barcelona) y Son Valentí, «que expuse en 2018 en un lugar de este cementerio que me cedieron, y que también fue muy visitada. De entre las imágenes que conseguí, las había de ángeles guardianes, símbolos funerarios diversos, una en que se veía a la muerte abrazando a un joven…».

Pero lo que no entiende muy bien Jaume es que Palma, o Mallorca, no tenga un festival de moda, «dado los buenos diseñadores que tiene la Isla, ni tampoco un certamen internacional de fotografía, pues aquí también hay muy buenos fotógrafos, además de los de otros países, o extranjeros residentes. Creo que ambas cosas serían muy buenas para todos».

Hasta el 27 de marzo

Además de fotógrafo con muchos premios conseguidos a lo largo de su carrera –entre otros, el Rei en Jaume (Calvià), y el XIX Premio Joan Balaguer de Fotografía (Algaida), Jaume es poeta, perfomancer y extra de cine. «Me gusta escribir todo tipo de poesía, entre ella la erótica, y en cuanto al cine, pues solo he actuado como extra, y como tal he aparecido en algunas series de IB3 y en The Crown, The Huntig, White lines, las tres para Netflix, además de La Caza, para TVE1. Y por si me necesitan, he dejado mi nombre en todas las productoras». Mientras tanto, sigue volcado en la fotografía, experimentando con ella, sobre todo en revelados, y ahora más concretamente en mover esta exposición urbex por distintas localidades de la Isla, y entre ellas, naturalmente, Palma. Por lo tanto, si podéis, vedla en la Casa de Cultura de Felanitx, donde sigue expuesta hasta el 27 de los corrientes.