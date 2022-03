Este jueves sale a la venta la obra Coi de criatures!, del escritor mallorquín Sebastià Bennasar (Palma 1976). Un libro que acoge 50 artículos «de cosas que hay que saber para hacer de padre», señala el autor, quien confiesa que lo comenzó a escribir sin intención de publicarlo. «Fue un poco antes del confinamiento. Empecé a escribir unos textos en forma divertida, como si fuesen artículos de opinión, sobre la paternidad. Luego llegó la pandemia y como no había trabajo y sí mucho tiempo libre, los fui ampliando hasta los cincuenta. Fue una manera de poner un poco de humor a la catástrofe», comenta Sebastià. Padre de dos hijos, de ocho y cinco años de edad, desvela que «la mayoría de las historias parten de anécdotas y experiencias vividas en primera persona, pero luego hablas con otros padres y ves que son muy universales».

Su amplia trayectoria como escritor y articulista en periódicos, entre ellos Ultima Hora, ofrece una gran variedad de obras publicadas en todos los géneros. «No se trata de un libro infantil. La idea es hacer reflexión de lo que es ser padre. Es un libro para todos los públicos, especialmente para los que van a ser padres o para los que lo han sido en los últimos diez años, pero todos, incluso los que no son padres, se reirán con Coi de criatures!». La pasión del autor, tanto por la lectura como la escritura, se ve reflejada en alguno de los artículos. «En el libro no relato ninguna experiencia de cuando era niño. O bueno, tal vez en el amor por los libros. Siempre me pasé la vida rodeado de libros, coleccionando, pidiéndolos por Reyes y cumpleaños. Considero que son el mejor regalo posible». Respecto a si el libro va dirigido solo a padres o también madres, Bennasar lo tiene claro «para todos, padres y madres. No hay padres sin madres».

Un libro fácil de leer y que engancha al lector con sus divertidos consejos. Entre anécdotas, Sebastià Bennasar destaca que «la solidaridad entre padres no tiene fronteras y nos pasamos trucos y experiencias los unos a los otros. Uno de esos consejos es de la escritora Mar Bosch, que consigue que sus hijos se coman los plátanos porque les escribe mensajes en la piel. Pero hay infinitos». Otro de los motivos que pueden encontrarse en el libro es el peligro que tienen los grupos de Whatsapp de papás o mamás del cole. «Es que son un peligro. Siempre contesta quien no debe. Prueba a poner: ¿alguien ha visto la camiseta de mi hijo? Y te contestarán todos los que no la han visto». Sobre si Coi de Criatures! a dado pie o le ha inspirado para escribir otros libros, Sebastià Bennasar dice que «de momento no. Los libros hay que hacerlos e intentar venderlos, ahora toca centrarse en este».