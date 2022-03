Dardo Isidoro Pastor Serra (en Instagram, mmadarkokolossus1), es un joven palmesano que noches atrás estuvo en el programa de televisión First Dates, quedando con la chica para una segunda cita, petición que le hizo cantando. «Pero como entre ella, que es de Barcelona, y yo, que vivo en Palma, está el Mediterráneo, vamos a ver cuándo podemos quedar. Eso sí –apostilla– durante la cena me lo pasé muy bien, pues es una joven muy interesante».

En cuanto al motivo que le animó a inscribirse en ese programa, cuenta Dardo Isidoro que nunca solicitó ir a First Dates, «sino que fue alguien del programa, quien, tras verme en Instagram, me llamó. Con anterioridad, había estado en un Sálvame de tarde, cantando, presentando un cuadro que pinté y conociendo a una culturista… Y por lo que vi, gusté mucho. Por eso pienso que doy bien para la televisión, que mi imagen es muy buena…». Dardo Isidoro, de 33 años de edad, mide más de 1,90, pesa 130 kilos y calza un 46 de pie. Por sus venas corre sangre de artista, pues es hijo de la que fuera primera stripper mallorquina, Alicia Serra, conocida como Zulma Grey, que en su época tuvo mucho éxito. ¡Lástima que se quedara en Mallorca, que no probara fuera de la Isla…!

Mejor relaciones cortas

«En su primer matrimonio, mi madre tuvo tres hijos y en su segundo, dos, siendo yo uno de ellos. En una ocasión, una vidente le dijo que uno de los cinco destacaría sobre los demás, tanto que sería mundialmente famoso y millonario. Y ese, creo que soy yo. Pero para que eso suceda –añade– necesito un mánager que me lleve. ¡Ay, si Marvel me hubiera conocido…! Hoy, seguro, sería uno de sus personajes… ¡Qué sé yo…! Tal vez otro Capitán América, o Iron Man, o Thor, o Hulk. Porque hasta el propio Carlos Sobera, al verme entrar en First Dates, me lo dijo, ‘¡Si pareces salido de Marvel!’. Y sí… Porque cualidades tengo. Sí, soy alto, levanto pesas, gracias a que tengo mucha fuerza; canto ópera, pinto y en el amor soy como un Lamborghini, ¡un lujo, todo potencia! ¿Novia…? Tengo un hijo al que veo a menudo, pero no tengo novia, ni pareja. Estoy solo, vamos… Eso sí, siempre con la caña dispuesta a tirarla a quien sea… A mujeres, me refiero. Y en cuanto a relaciones, prefiero más las relaciones no largas… Lo cual no significa que algún día encuentre a la mujer de mi vida y me retire».

Está visto que Dardo Isidoro no necesita abuela, pues él, a la hora de promocionarse, se vale solo… «Bueno… –nos interrumpe–. Solo, lo que se dice solo, no. Lo he dicho antes… ¡Necesito un mánager!, alguien que me dé a conocer. Porque yo me presto a lo que sea, ¿sabe? Sí, incluso me presto a un montaje, como han hecho muchos con tal de que les conozcan. O, si no, ir a Supervivientes, MYHYV, La casa de los secretos… ¿Me imaginas ahí…? De momento, con solo verme, ya llamaría la atención, tanto la de los otros concursantes como de los espectadores. Pero a eso solo puedo llegar de la mano de un mánager… –insiste, sin perder la esperanza de poder encontrarlo–. Quiero que alguien me anime a salir de Palma para instalarme en Barcelona o Madrid, donde poder ir a castings en los que conocer a otras personas como yo, y tener oportunidades que aquí no tienes, salvo en verano trabajando en el espectáculo de un hotel...». Le preguntamos si él ha buscado a ese mánager… «Lo he buscado, sí, pero… ¿Dónde está…? Porque voy a por él…». Le proponemos que contacte con quien le avisó desde First Dates, porque si ha gustado ahí, y por eso le llamaron, igual gusta en otros programas… O si no, que le pregunte a la persona que contactó con él si conoce un mánager, porque igual conoce alguno…. A Dardo no le parece mal la ideal. «Pues igual sí llamo», dice.

Pintor y atleta

Pues mientras ese mánager llega, Dardo Isidoro sigue con sus actividades. Asegura que prefiere más que le llamen Dharko Kolossus. El sobrenombre de Dharko –explica– se lo sacó un policía que le preparaba para el ingreso en la academia, en Segovia, ingreso que nunca se produjo; y le llamó Dharko, porque para él significaba fuerza y potencia, a lo cual él añadió lo de Kolossus.

En la actualidad, vive haciendo dibujos, estilo cómic, entre ellos tipos musculados, que vende por 20 euros a los turistas en un bar de Sant Agustí, «y también interviniendo en musicales, pues como digo, soy cantante de ópera», cosa que demostró cantando en First Dates, dedicando unas tres horas diarias al gimnasio, el Onyx Fitness Club, de Calamajor. También ha practicado remo indoor, alcanzando la medalla de oro en la modalidad Concept 2, y halterofilia. Lo de los dibujos le viene de cuando era niño. «Me dio por pintar, sobre todo cómics, y entre los dibujos que hice estaban las naves espaciales, los móviles y las tablets como los de ahora, lo que significa que en cierto modo mi imaginación se adelantó al tiempo». Por lo demás, Dharko Kolossus seguirá con lo suyo, sin perder de vista a ese mánager que le catapulte a la fama. Que por algún sitio ha de estar.