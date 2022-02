Lola Rindsfuesser Rodríguez (Palma 2013) se ha convertido, a sus nueve años de edad, en todo un descubrimiento frente a la cámara. La pequeña protagoniza, junto a la actriz Naiara Rubio, el cortometraje The Lesson, dirigido por la editora de cine bielorrusa Alisa Selishchava. «De pequeña no sabía que quería ser de mayor. Ahora sí, actriz», asegura Lola con el desparpajo y simpatía que la caracteriza.

Su descubrimiento surgió en pleno confinamiento, cuando el equipo de casting deparó en unos vídeos caseros que su madre había subido a las redes sociales. Tras pasar las pruebas del casting, Lola conoció al grupo de rodaje. «Al principio me daba un poco de corte y vergüenza, pero luego les conocí y nos lo pasábamos muy bien, incluso le daba algunos consejos a la directora».

The Lesson se rodó entre Mallorca y Bielorussia, ambientada en los duros momentos que pasaron muchas madres solteras durante el confinamiento y las consecuencias psicológicas para ellas unidas por la presión que significa estar sola con una hija pequeña en una situación tan compleja. Lola, quien interpreta a una niña malcriada, hija de Ana (Naiara Rubio), una madre que no cuenta con la ayuda de nadie, pone continuamente a prueba su paciencia y provoca en ella reacciones anómalas, por lo que decide darle una creativa lección. «Con mi madre, en la vida real, a veces me peleo pero luego lo hablamos y creo que me porto bien», comenta.

Lola grabó sus escenas por las tardes, al salir del cole. «Algunas secuencias han sido un poco difíciles. Por el guion no había problema porque lo ensayaba en casa con mi madre ya que mi padre solo habla alemán. Lo peor fue cuando me vistieron de momia porque me envolvieron todo el cuerpo con vendas y casi no me podía mover», recuerda.

Un momento del rodaje del cortometraje ‘The Lesson’.

El cortometraje, presentado en Cine Ciutat hace unas semanas en un pase para familiares y amigos, ya ha sido seleccionado en cuatro grandes festivales cinematográficos europeos. Tras esta divertida experiencia, Lola ha decido formarse y presentarse a futuros rodajes tanto de películas como anuncios publicitarios. «Voy a la escuela Max Teatro Musical y ya estoy preparando el musical de El Rey León. También me gusta cantar y quiero ser una gran actriz, pero antes tengo que estudiar, me han dicho mis padres». Como cualquier niña de su edad, a Lola le gusta «mirar TicToc y series de televisión».

Tras salir del cole, realiza otras actividades como natación, teatro, inglés y en su tiempo libre patinar y salir de excursión con otros amigos y sus papás. The Lesson ha enseñado a la pequeña Lola que el cine, además de entretener, también es lúdico.