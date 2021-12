Tal y como os conté hace unos días, Miguel Sánchez ha echado cerrojazo a la ONG Ayuda a tu gente, que fundó hace siete años con Mónica, que fuera, hasta hace pocos meses, compañera sentimental suya. La ONG operaba a lo largo de muchas noches del año, sobre todo en noches de invierno puro y duro, noches de frío, empañadas, en ocasiones, por la lluvia, para dar comida a las personas que viven en la calle, de lo cual damos fe, pues han sido varias las veces en que les hemos acompañado. O algunas en las que nos ha llamado para contarnos cualquier historia de la gente que vive en la calle. Sin ir más lejos, la última Nochevieja, poco después de haber entrado en 2021, Miguel nos llamó por teléfono para decirnos que estaba en una plaza, junto a un coche abandonado, en cuyo interior había un hombre al que de vez en cuando le llevaba comida, «pero –nos dijo– está muerto. Así que he llamado a la policía, que veo que están llegando, pero, salvo llevárselo de aquí, nada podrán hacer por él».

Y ahora, a buscarse la vida

Y ha echado el cerrojo porque, dice, «fue un proyecto que hace siete años pusimos en marcha Mónica y yo, y como ahora ella no está, ya no vamos a seguir. He intentado recuperarla, pero no ha sido posible, lo cual me ha afectado bastante. Y no digo que la culpa de nuestra ruptura sentimental sea de ella, puesto que yo soy un tipo difícil, con mi carácter… Así que, como fue un proyecto de dos, al faltar uno, lo mejor es dejarlo… Y también porque yo he de vivir, ahora solo, por lo que he de trabajar. Así que sigo como vigilante de seguridad, y ahora, por las noches, entro como bodeguero en BCM y Tito’s».

La última salida

Miguel lamenta haber tomado esta decisión, porque, quieras o no, el cierre de Ayuda a tu gente, va a dejar un hueco importante en el mundo de la solidaridad. «Lo reconozco… Y más cuando veo que la noche se llena, cada vez más, de personas que lo han perdido todo, y que entre ellos hay algunos que, por vergüenza a que les vean en la situación a la que han llegado, se esconden. Muchos de ellos son personas que al no saber cómo afrontar la vida que les ha tocado, están ahí, algunos enfermos, durmiendo en portales, bajo tiendas de campaña… ¡Donde pueden!, porque no tienen otra cosa. Y digo esto porque lo he visto cada noche que he salido a llevarles comida. Por eso pido a las autoridades que no los olviden, que recuerden que siguen estando ahí porque forman parte de la sociedad que ellos gobiernan».

Finalmente, nos dice que una noche de estas, para muchos noches entrañables, pero que para ellos, sin familia, son como otras cualquiera, va a salir por última vez a repartir comida. «Lo voy a hacer con un grupo de gente solidaria… Pero luego, se acabó».

Buen papel

l La pasada semana se celebró en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) el I Torneo Universidad de Alicante en modalidad debate académico. La premisa a tratar fue ¿Debería la Unión Europea facilitar la salida de Polonia dada la situación actual?, un tema de imperiosa actualidad, donde los equipos alicantino y balear defenderían por sorteo una postura (a favor o en contra) hasta obtener un ganador. La organización del torneo corrió a cargo del Club de Debate de la Universidad de Alicante (CDUA), destacando la labor de su director, y formador, Guillermo Bernabeu García, quien dio cátedra de cómo llevar la organización de un evento de estas características.

Marc Gómez, Fermín Rodríguez, presidente de la ADB; y Guillermo Bernabeu.

Quieren seguir avanzando

En la primera jornada el equipo balear ganó el único debate previsto; en la segunda, 3 de los 4 enfrentamientos; y en la última, gana las semifinales para enfrentarse en la final al equipo alicantino D i Ade y alzarse con la victoria. Respecto a premios y consideraciones individuales, hubo un empate a menciones como mejor orador entre Eduardo Gómez (conclusor del equipo alicantino Cuarto de Luis) y Fermín Rodríguez (argumentador y conclusor de ADB), resultando ganador el primero por enfrentamiento directo de los equipos. Pero más allá de resultados, si hay algo reseñable del evento, es la buena relación de la que gozan ambos clubes en este momento; siendo el encuentro punto de partida para esta amistad debatiente. Recalcar que esta ha sido la primera participación de la ADB (equipo balear) bajo esas mismas siglas, y han empezado de la mejor forma posible. Quieren seguir avanzando, aseguran. «En nuestro horizonte está la realización de un torneo nacional, no será fácil pero sí necesario para poner el debate balear en el mapa».

¡Paz, amor y salud

Jürgen y Nati con motivos más que suficientes para estar felices.

Anteayer nos encontramos en Can Joan de s’Aigo con Nati Expósito y Jürgen, su marido. Se les veía felices y relajados. «Y motivo que tenemos para ello –nos dijo Nati, esbozando su mejor sonrisa. Hemos venido aquí a celebrar, por una parte, mi cumpleaños, y por otra, ¡la más importante!, que el último TAC que le han hecho a Jürgen, operado cuatro veces de cáncer de colon, ha salido.... ¡Ha salido que está limpio, recuperado, que lo peor ha pasado! –dice, eufórica, Nati. Aunque deberá seguir sin bajar la guardia, pero... Sí, sin duda, ha sido el mejor regalo de Navidad que hemos podido tener. Por eso deseamos desde aquí paz, amor, ¡y mucha salud! Porque sin ella, por mucho dinero y poder que tengas, no vas a ninguna parte. Y a los que no estén bien, que tengan confianza, que sigan luchando y que nunca bajen los brazos porque siempre hay esperanza». ¡Molts d’anys!, pues...