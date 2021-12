Ensayo del canto de la Sibil·la en la Catedral

La Catedral de Mallorca acogerá este viernes la celebración de Maitines a partir de las 23.00 horas y Aina Verdera ha sido escogida para interpretar el canto de la Sibil·la. Este miércoles, Verdera, cantante y directora de la Coral Polifónica de Bunyola, ensayó esta pieza, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. «He ensayado una vez con el organista, Tomeu Mut, y hoy (por ayer) la prueba de sonido. Es una composición que conozco muy bien, la he cantado muchas veces y no es necesario que la ensaye mucho. Lo más importante en estas últimas horas es cuidar la voz», explicaba Verdera al finalizar el ensayo.

La cantante aprendió esta composición a los 8 años y la cantó por primera vez a los 11. «No es fácil porque tiene algunas notas muy largas». Aina Verdera, quien aseguró que cantar la Sibil·la en la Seu «es un privilegio, un orgullo y también un reto, porque es difícil llenar con el sonido un espacio tan grande que además no podrá a coger a todo el público posible», tomó las riendas de la Coral Polifónica de Bunyola tras la muerte de Jaume Conti. «Hace más de 40 años que pertenezco a la coral y sentía que tenía esa obligación moral. De todas formas, me gusta más cantar que dirigir», aseguró. A pesar de lo imponente de la Seu, no cree que tenga ‘miedo escénico’. «Ya he cantado en la Seu varias veces, entre ellas en el funeral de Climent Garau.