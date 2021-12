Mayte Albores, con su hijo, presentan videoclip l ¡Oído, que llega Papá Noel!

Mayte Albores, que es poeta, cantante –o si lo prefieren, cantautora– y TCAI (Técnico en cuidados auxiliares de enfermería), acaba de publicar en las redes sociales un precioso vídeo en el que ella canta una bella canción, Fuera de aquí, con alusión al crecimiento personal, a la vez que denuncia situaciones que no tenemos que aceptar si nos dañan. De este modo, reforzamos quiénes somos y no lo que quieren que seamos los demás.

A Mayte, en el vídeo, en el que aparece siempre detrás de una valla de hierro, vestida de negro, le acompaña a la guitarra un chico joven, que aparece por detrás de ella, sentado en un banco de piedra, de color blanco desgastado por el uso y por las inclemencias del tiempo, y que no es otro que su hijo, Ramón Durán, de 13 años, estudiante de 2º de ESO en el colegio Santa Teresa, que apunta cualidades para ser buen músico.

Maldita pandemia

«La canción surgió durante la pandemia, en su periodo más duro. La profesora de mi hijo, Margalida Vaquer, le ayudó a hacer las escalas de improvisación para introducirlas en el tema, cosa que, como se ve en el videoclip, ha logrado. Lo triste de todo esto –apostilla Mayte– es que Margalida no sobrevivió a la COVID-19, por lo que de algún modo, este es nuestro homenaje a su gran y conocida labor educadora de la que ha hecho gala a lo largo de su vida».

Mayte con su hijo Ramón.

Además de componer, recitar, tocar el piano y cantar, Mayte, junto con otras dos artistas, Alejandra Catalán y Felicidad González, forma parte del trío Femiversas, «donde nos repartimos los roles, Alejandra, como actriz , Felicidad, como poeta, mientras que yo me manifiesto como cantautora. Y es un espectáculo que funciona y que tiene una buena respuesta por parte del público. Y lo hace, suponemos, porque gusta el mensaje de nuestro trabajo. Pero llegó la pandemia y el espectáculo se paró. En realidad se paralizó casi todo. Lo único positivo de la misma, al menos para mí, fue haber compuesto Fuera de aquí, tema incluido en el espectáculo, y que ahora acabo de dar a conocer a través de las redes sociales, porque lo que es la gira que con Femiversas teníamos previsto hacer por Madrid, Zaragoza, Valladolid, Barcelona, Menorca y en diversos locales de Mallorca, terminó cancelándose ante la situación sanitaria. Pero seguimos muy pendientes para reactivarla. Luego, a medida que se fue normalizando la situación, hicimos algunas cositas en el Café Libertad 8, de Madrid, que como sabéis, viene a ser uno de los puntos de encuentro de la noche madrileña, y en Mandrágora café y Do de pit, en la Isla, y... Pues, como te digo, nosotras estamos ahí, pendientes de la evolución sanitaria y de las políticas y normativas, para ir trabajando y poder actuar en distintos lugares. Pero me temo que en Mallorca las medidas están siendo muy estrictas con los artistas. Así que ya veremos».

Saber adaptarnos

Porque, por otra parte, Mayte, por su condición de sanitaria –trabaja ahora en el Centro de Salud de Inca–, lo tiene todo, referente a la COVID-19, muy bien asumido. «Por ello, si no veo clara la situación, no participo. Mi compromiso profesional no me lo permite». Se refiere a estar, o bien trabajando, o bien estando simplemente en un lugar donde la masificación sea grande, o en el que no se respeten las medidas dictadas por el Govern. «Y por lo que estoy viendo ahora mismo, me estoy acordando de cómo lo pasamos de mal en las Navidades pasadas. Y es que da la impresión de tener una memoria selectiva, de como si quisiéramos normalizarlo todo de prisa para volver a la vida de antes. Pero supongo que en realidad nos tendremos que ir adaptando a la situación, en la que puedes contagiarte, sí, pero por ello hay que tomar medidas de precaución, a fin de intentar evitarlo. Por eso voy con cuidado, y también, como he dicho antes, lo evito por mi compromiso profesional. No hay que pensar que no te va a tocar a ti… Pero mi experiencia me dice que si te toca, con un poco de suerte lo pasas sin más, o si no, hasta puedes terminar en la UCI. Pero al final, lo importante es contarlo y seguir viviendo. Así que, como creo, no va a quedar más remedio que convivir con lo que tenemos ahora, por lo cual procuro adaptarme a ello»

Naturalmente, siempre y cuando pueda, y las condiciones lo permitan, Mayte, sola o acompañada, volverá a subir a un escenario, «o asistiré a la presentación de un poemario de algún colega, con lo cual seguiré apoyando a la Cultura, y, de paso, leeré con él algunos de sus poemas». Es evidente que tiene muy claro el sentido de Fuera de aquí: si no me gusta una situación, la dejo. Por eso anda con tanta cautela. No hay que precipitarse, todo puede esperar… Y no dejes que los otros te digan lo que has de hacer…

Abuelas en acción

Para terminar, os recuerdo que este viernes, en la avenida Joan Miró, 101, de Palma, y a partir de las 18.00 horas, Abuelas en acción organiza una gran rifa, denominada ‘El sorteig de Nadal’, con numerosos e importantes premios, entre ellos, noches en hotel, vinos, cenas, etc., cuyos beneficios irán directamente a parar a las arcas de la Fundaciò Natzaret. Invitan también a que acudan los pequeños de la casa con sus cartas, pues estará Papá Noel. Pues nos vemos todos allí.