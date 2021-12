Nando Esteva seduce con su particular Luna

Nando Esteva (Palma 1979) ha obtenido un bronce con su ultima colección, Claro de Luna, dentro del International Photo Awards 2021- BIFA, celebrado en Budapest (Hungría).

El trabajo galardonado consiste en una serie de fotografías inspiradas en la astronomía, ciencia que apasiona al artista. Con un trabajo que representa el terreno lunar, Esteva ha creado cráteres con arena donde impactan meteoritos, los cuales son elementos gastronómicos. Y esa transformación es una seña de identidad de Nando Esteva.

En la colección de cuatro instantáneas se han conjugado las luces rojas y azules con las que consigue un movimiento y un volumen sublime en cada imagen. «La iluminación es la gran protagonista en esta colección, muy elegante y estudiada, que combina la luz roja con la azul dando volumen y movimiento a los cuerpos celestes», explicó el fotógrafo.

Esteva también resaltó que este mundo «me hace reflexionar sobre lo desconocido».

Una de las cuatro imágenes inspiradas en la astronomía que le supusieron este reconocimiento en la capital húngara. FOTO: Nando Esteva

El fotógrafo mallorquín trabaja desde muy joven en el mundo de la publicidad, donde se ha especializado en sectores como la hostelería, arquitectura, productos industriales y, por supuesto, la gastronomía. La imagen culinaria se ha convertido, de hecho, en un hilo conductor fundamental su trayectoria. En su laboratorio gastronómico colabora con algunos de los mejores chefs y desarrolla sus colecciones más personales, explorando siempre nuevas formas de mostrar el alimento, su arquitectura y su identidad.

Éxito

Tanto sus trabajos publicitarios como artísticos –personales, en colaboración con empresas y compañías o vinculados a iniciativas solidarias– han sido distinguidos en los últimos años en los premios LUX, IPA, One Eyeland, Florencia-Shanghái, Prix de la Photographie de Paris Px3 y Hasselblad Master Awards, entre otros. Por ejemplo, en los Lux acumula un total de 17 premios, en las categorías de oro, plata y bronce. «En mi obra busco siempre la originalidad y la transgresión para intentar conseguir una imagen que no sea ni réplica ni copia, explorando la belleza del producto cotidiano. A través de la poesía visual me gusta invitar al espectador a interpretar y a aventurarse en cada imagen».