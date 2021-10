Si en Halloween prevalece lo tétrico, este es un lugar ideal para conocerlo en esta época del año. ¿Se imaginan un parque temático donde cada habitante fuera más mortífero que el anterior? Un Jurassic Park en la vida real, solo que sus residentes no tienen garras y dientes sino pistilos. Abran bien los ojos, bienvenidos a The Poison Garden, para los que no hablen idiomas El Jardín Venenoso, enclavado en el castillo de Alnwick en Northumberland, Inglaterra.